Karabük'te Cildikısık Tüneli'nde Nurettin K. idaresindeki otomobil, tünele giren bozayıya çarptı. Meydana gelen kazanın ardından yaralanan ayının durumunun bildirilmesi üzerine bölgeye Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Olay yerine ulaşan ekipler, yaralı bozayıyı uyuşturucu iğne kullanarak sakinleştirmek ve ardından tedavi altına almak için çalışma başlattı. Ancak ekiplerin müdahalesi sırasında ürkerek kaçmaya başlayan bozayı, tünelin dışına doğru yöneldi. Ayı, kaçış esnasında yaklaşık 10 metre yükseklikten Eskipazar Çayı'na düştü.
Metrelerce yüksekten suya düşen ve karanlıkta gözden kaybolan yaralı hayvanı bulmak için çalışma başlatıldı. Ekipler, gece saatlerinde ellerinde fenerlerle çayın çevresinde ve suyun içinde bozayıyı aradı.