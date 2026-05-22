Güney Devon kıyılarında, tarihi bir tünelin karanlık basamaklarından geçilerek ulaşılan Ness Cove Plajı, ezber bozan coğrafi yapısıyla seyahat severlerin ve keşif tutkunlarının yeni gözdesi haline geldi.

Yeni coğrafyalar keşfetmek ve gözlerden uzak rotalara doğru yola çıkmak, her seyahat severin hayallerini süsler. Bazı tatilciler bilinmeyene doğru adım atmaktan endişe duyup tanıdık kıyılarda kalmayı seçerken, keşif tutkunları ise bu önyargıları yıkacak yeni saklı cennetlerin izini sürüyor.

İngiltere’nin Güney Devon bölgesinde sıra dışı bir sahili gün yüzüne çıkaran o cesur gezgin de tam olarak bunu yapıyor. İnsanları korkularını aşmaya davet eden seyahat sever, zorlu yolların sonunda ulaşılan manzaranın bu zahmete kesinlikle değeceğini ısrarla belirtiyor.

GEÇMİŞE AÇILAN KAPI

Shaldon bölgesinin en büyüleyici noktalarından biri olan Ness Cove Plajı’na ulaşmak, alışılmışın dışında bir yolculuk gerektiriyor. Ziyaretçilerin sahile ayak basabilmesi için öncelikle dik yokuşlar ve dar basamaklardan oluşan tarihi Kaçakçılar Tüneli’ni geçmesi şart.

Sosyal medya üzerinden tünelin bu gizemli atmosferini yansıtan görüntülerin paylaşılması, bu sıra dışı girişe yönelik internette büyük bir merak dalgası uyandırdı. İlk bakışta ürkütücü ve karanlık bir izlenim bırakan tünel rotasına rağmen, bu geçidin sonunda bekleyen plajın son derece muhteşem olduğu ifade ediliyor.

KAYALIKLARIN GÖLGESİNDE İZOLE BİR SIĞINAK

Daily express'te yer alan habere göre, bölgenin resmi turizm platformu Visit South Devon, Ness Cove'u doğanın sunduğu en özel saklı hazinelerden biri olarak tanımlıyor. Kurum tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer veriliyor:

"Koruyucu kayalıkların arasına kurulmuş olan Ness Cove, en tenha ve manzaralı plajlarımızdan biri olarak öne çıkıyor."

Turizm web sitesi ayrıca, plaja bu tarihi Kaçakçılar Tüneli üzerinden ulaşmanın, seyahati unutulmaz kılan en temel unsurlardan biri olduğunu vurguluyor.

Teignmouth ve Torquay gibi popüler ve kalabalık turizm merkezlerine oldukça yakın bir konumda bulunan plaj; şehir gürültüsünden kaçıp dinginlik arayan hem yerel halk hem de gezginler arasında giderek daha çok rağbet profesyonel bir sığınak olarak öne çıkıyor.

DOĞALLIK VE HUZUR ARAYANLARIN BULUŞMA NOKTASI

Jeolojik yapısı gereği ağırlıklı olarak çakıl taşlarından oluşan ve denize doğru kademeli olarak derinleşen sahil, özellikle ılıman dönemlerde benzersiz bir yüzme deneyimi sunuyor. Ancak pek çok kaşife göre buranın asıl çekiciliği, koyu bir duvar gibi saran heybetli kayalıkların sağladığı o izole ve huzurlu atmosferde saklı.