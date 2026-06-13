Hindistan’ın Kerala eyaletinin başkenti Thiruvananthapuram’da bulunan tarihi Sree Padmanabhaswamy Tapınağı, 2011 yılında gerçekleştirilen mahzen açılışlarıyla dünya tarihinin en büyük hazine keşiflerinden birine sahne oldu. Hindistan Yüksek Mahkemesi tarafından oluşturulan yedi kişilik özel komisyonun gözetiminde yürütülen çalışmalarda, tapınağın altında yüzyıllardır kapalı tutulan gizli odalara girildi.

Haziran ve Temmuz 2011 döneminde yapılan envanter sayımlarında; A, C, D, E ve F mahzenlerinden tonlarca ağırlıkta tarihi ve maddi değeri yüksek obje gün yüzüne çıkarıldı. Yapılan ilk resmi incelemelerde, ele geçirilen varlıkların sadece ham maden ve kıymetli taş değeri yaklaşık 22 milyar dolar olarak hesaplandı. Tarihçiler ve antikite uzmanları, eserlerin sanatsal ve tarihi nitelikleri de göz önüne alındığında bu değerin çok daha yüksek bir seviyeye ulaştığını bildirmektedir.

KAYDA GEÇEN VARLIKLAR

Yapılan envanter çalışmalarında mahzenlerden çıkarılarak resmi kayıtlara işlenen ana parçalar şunlardır:

Altın Tanrı Heykeli: Yaklaşık 1,2 metre yüksekliğinde, som altından dökülmüş ve üzeri elmas, yakut, zümrüt gibi değerli taşlarla bezenmiş Mahavishnu heykeli.

Donanımlar ve Ziynetler: Heykelin yerleştirilmesi için tasarlanmış yüzlerce pırlantalı som altın taht, 500 kilogram ağırlığında altın bir demet ve 36 kilogram ağırlığında altın örtü.

Tarihi Sikkeler: Roma İmparatorluğu, Napolyon dönemi, Venedik Cumhuriyeti ve antik Hindistan krallıklarına ait, çuvallar içinde muhafaza edilmiş binlerce yıllık altın ve gümüş paralar.

Mücevherat: Metrelerce uzunlukta, kalın işçilikli altın zincirler ve değerli taşlarla süslenmiş krallık takıları.

B MAHZENİ KAPALI TUTULUYOR

Tapınak bünyesinde yer alan odalardan "Vault B" (B Mahzeni) ise yürütülen bu çalışmaların dışında bırakıldı. Üzerinde kilit veya anahtar deliği bulunmayan, sadece iki kobra yılanı figürünün işlendiği bu demir kapı, dönemin yerel yönetimleri, tapınak rahipleri ve yargı organlarının ortak kararıyla açılmadı.

Hindistan Yüksek Mahkemesi, hem kapının arkasında bulunması muhtemel mekanik yapıların zarar görmemesi hem de kültürel ve inançsal hassasiyetlerin korunması gerekçesiyle B Mahzeni'nin açılmasını kesin olarak yasakladı.

DÜNYANIN EN ZENGİN İBADETHANESİ

2011 yılındaki keşfin ardından Sree Padmanabhaswamy Tapınağı, resmi olarak "dünyanın en zengin ibadethanesi" unvanını aldı. Mahzenlerden çıkarılan tüm tarihi varlıklar, Hindistan devletinin ve özel güvenlik birimlerinin en üst düzey askeri koruması altında, tapınak bünyesinde kurulan özel sistemlerle muhafaza edilmektedir. Bölge, 24 saat boyunca yüksek teknolojik güvenlik kameraları ve silahlı birlikler tarafından korunmaktadır.