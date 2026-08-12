İspanya’nın Malaga kentinde yürütülen arkeolojik çalışmalarda, M.Ö. 3. binyıla tarihlenen 12 metre uzunluğunda bir taş anıt-mezar (dolmen) ortaya çıkarıldı. Popular Mechanics’in haberine göre, dik dikilmiş yaklaşık 2 metre yüksekliğindeki taş plakalardan (ortostat) oluşan yapının üstünün yatay taşlar, kum ve küçük taşlardan oluşan bir tümülüs ile kapatıldığı belirlendi.

Kadir Üniversitesi araştırmacılarından Prof. Serafin Becerra, yapının Endülüs bölgesindeki en büyük ve en iyi korunmuş dolmenlerden biri olduğunu ifade etti. Proje eş başkanlarından Doç. Dr. Eduardo Vijande Villa ise yapının mimari karmaşıklığına ve yüksek korunmuşluk düzeyine dikkat çekerek alanın toplu mezar olarak kullanıldığını kaydetti.

Mezarın iç bölmelerinde yürütülen çalışmalarda insan kemiklerinin yanı sıra fildişi, kehribar, deniz kabukları, ok uçları, çakmak taşından yapılmış büyük bıçaklar ve bir halberd (balta benzeri silah) bulundu. Prof. Juan Jesus Cantillo, kıyıdan uzak bu bölgede deniz kabuklarının bulunmasının, dönemin bölgesel takas ağlarına ve deniz ürünlerinin prestij simgesi olarak kullanıldığına işaret ettiğini aktardı.

NEANDERTALLER TARAFINDAN İNŞA EDİLDİĞİ SÖYLENİYOR

Öte yandan Fransa'nın güneybatısındaki Bruniquel Mağarası'nda, yerin 336 metre derinliğinde dikit kırıklarından oluşturulmuş iki dairesel halka tespit edildi. Yapılan tarihlendirme çalışmalarında 176 bin 500 yıllık olduğu belirlenen bu yapıların, Homo sapiens'in Avrupa'ya gelişinden öncesine ait olması nedeniyle Neandertaller tarafından inşa edildiği kaydedildi.