2026 Dünya Kupası F Grubu'nda dramatik bir mücadeleye sahne olan maçta İsveç, Tunus'u 5-1 gibi net bir skorla mağlup etti. Karşılaşmaya, İsveç forması giyen Tunus asıllı futbolcu Yasin Ayari’nin performansı damga vurdu.

İSVEÇ'İN TUNUS ASILLI YILDIZI PARLADI

Meksika'nın Monterrey Stadyumu'nda oynanan mücadeleye İsveç fırtına gibi başladı. Henüz 7. dakikada sahneye çıkan Tunus asıllı yıldız Yasin Ayari, İsveç'i 1-0 öne geçirdi. Baskısını sürdüren İsveç, 30. dakikada Alexander Isak ile farkı ikiye çıkardı. Tunus, devre bitmeden hemen önce, 43. dakikada Omar Rekik ile umutlansa da ilk yarı 2-1 İsveç üstünlüğüyle geçildi.

İkinci yarıda da vites düşürmeyen İsveç; 59'da Viktor Gyökeres, 84'te Mattias Svanberg ve uzatma dakikalarında (90+6) yine Yasin Ayari'nin golleriyle skoru 5-1'e getirerek adeta şov yaptı.

Grubun ikinci haftasında futbolseverleri iki kritik mücadele bekliyor. İsveç, grubun favorilerinden Hollanda ile kozlarını paylaşacak. İlk maçta ağır bir yara alan Tunus ise telafi peşinde Japonya karşısına çıkacak.