Beyoğlu’nda akıllara durgunluk veren bir aile dramı yaşandı. 13 yıl önce iş ve seyahat amacıyla Türkiye’ye gelen Tunuslu Fouzia Frioui, bir restoranda tanıştığı Türker Erdoğan ile evlendi. İddiaya göre bu süre zarfında eşi, Frioui’nin Türkçe öğrenmesine ve çalışmasına asla izin vermedi, onu sadece market ve okul yoluyla sınırlı bir hayata mahkum etti.
UYURKEN HESABINI BOŞALTTI
Olay günü, eşinin uyumasını fırsat bilen Türker Erdoğan, kadının telefonunu alarak banka hesabına girdi. Hesapta bulunan 170 bin TL birikimi kendi hesabına transfer eden Erdoğan, evdeki iki çeyrek altını ve kişisel eşyalarını da yanına alarak evi terk etti. Uyandığında telefonuna gelen bildirimlerle sarsılan Frioui, paranın eşi tarafından çekildiğini bankada teyit etti.
EVDEN ÇIKARILMA ŞOKU
Mağdur kadın ve 10 yaşındaki kızı Açelya, polise giderek şikayetçi oldu ancak asıl şoku eve döndüklerinde yaşadılar. Ev sahibi, Türker Erdoğan’ın 3 aydır kira ödemediğini ve evi boşaltacağına dair tahliye taahhütnamesi imzaladığını belirterek, ailenin 2 gün içinde evi boşaltmasını istedi.
"ANNEM TÜRKÇE ÖĞRENEMEDİ"
Babasının ihanetini anlatan 10 yaşındaki Açelya Halime Erdoğan, "Babam annemin Türkçe öğrenmesine 13 yıldır izin vermemiş. Annem sadece Arapça biliyor. Şimdi paramız yok, ev sahibi bizi çıkarıyor. Ben okulumu, annem memleketini seviyor ama sokakta ne yapacağız bilmiyoruz" dedi. Aşçılık diploması olmasına rağmen çalıştırılmadığını belirten Fouzia Frioui, bayram öncesi kızıyla birlikte sığınacak bir yer arıyor.