California’nın Palm Springs kentinde bir tüp bebek kliniğine "eyaletin gördüğü en büyük bombalı saldırı" gerçekleşti.

FBI, olayın terör saldırısı olduğunu belirtti. 25 yaşındaki "kürtaj karşıtlarına karşı olan" Guy Edward Bartkus, olay yerinde hayatını kaybetti.

Üzerinde bulunan yazılarda “kürtaj karşıtı olan kişilere karşı nefret kusan” düşüncelere yer verildiği tespit edildi.

FBI yetkilisi Akil Davis, Bartkus’un olay anını canlı yayınlamaya çalıştığını ve ardında bıraktığı metinlerde “nihilist düşüncelerin” yer aldığını söyledi.

ABD Başsavcısı Bilal Essayli, saldırının bilinçli bir şekilde tüp bebek kliniğini hedef aldığını ve ideolojik bir saldırı olduğunu vurguladı.

'RIZALARI DIŞINDA DÜNYAYA İNSAN GETİRİYORLAR'

Patlama, Cumartesi sabahı Palm Springs’teki Amerikan Üreme Merkezi adlı kliniğin önünde meydana geldi.

Şiddetli patlama hem kliniği hem çevredeki binaları tahrip etti. Görgü tanıkları, önce büyük bir gürültü duyduklarını ardından insanların panik içinde kaçıştığını söyledi.

FBI, patlamayı bölgede bugüne dek görülen “en büyük bombalı saldırı ” olarak tanımladı.

İntihar bombacısı Guy Edward Bartkus

Yanmış bir araçta Bartkus’un cesedi bulundu. Üzerindeki yazılarda "insanların rızaları dışında dünyaya getirilmesine karşı olduğunu" belirtti.

FBI metinlerin tam içeriğini paylaşmadı ancak genç adamın çevrim içi platformlarda bu görüşleri savunan forumlarla etkileşimde olduğu belirtildi.

BÜTÜN EMBROYALAR KURTARILDI

FBI, Twentynine Palms kentindeki Bartkus’un evinde arama yaptı. Yetkililer, olayla bağlantılı yazıların ele geçirildiğini açıkladı.

Saldırı sırasında klinikte hasta bulunmaması büyük bir felaketi önledi. Klinik direktörü Dr. Mahir Abdullah, “Tanrıya şükür, bugün hasta kabul etmiyorduk” dedi.

Dört kişi hafif şekilde yaralandı. Davis, “Bütün embriyolar kurtarıldı. İyiler bir, kötüler sıfır” ifadesiyle süreci özetledi.