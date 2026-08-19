KKTC’de tüp bebek tedavisi gören yabancı uyruklu ailelerin merkezlere yönelik donör skandalı iddiaları derinleşiyor. BBC’nin yürüttüğü araştırma, tedavide seçilen donörler yerine farklı kişilerin spermlerinin veya yumurtalarının kullanıldığına dair şüphelerin boyutunu gözler önüne serdi.

DNA TESTLERİ İLE 'YANLIŞ SPERM' ŞÜPHESİ BELGELENDİ

Süreç, çocuklarının fiziksel özelliklerinin seçtikleri donör profilleriyle eşleşmediğini fark eden ailelerin şüphelenmesiyle başladı. Şüphe üzerine genetik test yaptıran aileler, çocuklarının biyolojik olarak seçtikleri donörlerle hiçbir bağının bulunmadığını tespit etti.

Araştırmaya göre şüpheli listedeki 30 çocuktan 11’ine ticari DNA testi uygulandı. Test sonuçları; ailelere sunulan profillerin aksine çocukların genetik kökenlerinin Türkiye, çevre ülkeler ve Güney Avrupa bölgelerine uzandığını gösterdi. Vakaların öne çıkanlarından biri ise 2012'de KKTC'de tedavi gören İngiliz hasta Rachel oldu. Danimarkalı bir donör seçtiğini sanan Rachel, tam 13 yıl sonra yaptırdığı testle çocuğunun seçtiği donörden olmadığını öğrendi.

KORKUNÇ ŞÜPHE 30 ÇOCUĞA ÇIKTI

Gerçek biyolojik donörlerin kimliği belirlenemediği için aileler büyük bir belirsizlikle baş başa kaldı. Çocuğun taşıdığı genetik riskler, olası kalıtsal hastalıklar ve aile sağlık geçmişinin bilinememesi velilerin en büyük endişe kaynağı haline geldi.

Öte yandan, tespit edilen 30 şüpheli vakadan 15’inin aynı tüp bebek merkezinde tedavi gördüğü saptandı. Süreçte Dr. Firdevs Uğuz Tip, Dr. Şevket Alptürk ve uluslararası hasta koordinatörü Julie Hodson’un tedavi ekiplerinde yer aldığı kaydedildi.

Olayın ilk kez 7 çocuk üzerinden kamuoyuna yansımasının ardından KKTC Sağlık Bakanlığı resmi bir soruşturma başlatmıştı. Merkezlerin mevcut yasa ve yönetmeliklere uygun hareket edip etmediğini inceleyen Bakanlığın, mağdur sayısının 30'a yükselmesiyle birlikte soruşturmanın kapsamını genişletmesi bekleniyor.