Uzun süredir tüp bebek tedavisi gören Dilan Polat, geçtiğimiz günlerde hamile olduğunu açıklamıştı. Ancak beklenmedik bir gelişme yaşandı. Dilan Polat’tan gelen haber sevenlerini üzdü.

TÜP BEBEK TEDAVİSİ GÖRMÜŞTÜ

3. çocuğunu kucağına almak için tedavi sürecinden geçen Dilan Polat’ın hamilelik süreci acı bir şekilde sonlandı. Fenomen isme ulaşamayan takipçiler, kardeşi Sıla Doğu’nun hesabına yöneldi. İlk açıklama da buradan geldi.

''NASİP DEĞİLMİŞ''

Sıla Doğu yaptığı paylaşımda, Dilan Polat’ın tüp bebek süreciyle başlayan hamileliğinin yaşanan kanama sonrası sonlandığını ifade etti. Üzüntüsünü dile getiren Doğu, şu ifadeleri kullandı:

“Keşke sizlere güzel haberler verebilseydim ama maalesef veremiyorum. Tüp bebekle başlayan hamilelik, yaşanan kanama sonrası sona erdi. Rabbimin takdiri, kader… Demek ki o canın bu dünyaya gelmesi nasip değilmiş.”

''KESEMDE GERİLEME VARDI''

Kısa süre sonra Dilan Polat da yaşadıklarını anlattı. İlk kez açıklama yapan Polat, şu sözleri kullandı:

“Maalesef talihsiz bir olay yaşadık. Uyumak istedim sadece… Kısmet, kader… Belki de Rabbim böylesini hayırlı gördü. Birkaç gündür karın ağrım vardı, normaldir diyordum. Dün lekelenme oldu. Bu sabah kalktığımda şok oldum. Doktora gittik, kesemde gerileme vardı ve düşük oldu. Ufak bir operasyon geçirdim.”

Yaşananların ardından çok sayıda destek mesajı aldığını belirten Polat, takipçilerine teşekkür etti. Kısa sürede gündem olan bu gelişme sonrası Dilan Polat’ın sağlık durumu ve sürece dair detaylar merak konusu oldu.

MUTLU HABERİ BÖYLE PAYLAŞMIŞTI

Sosyal medyada geniş bir takipçi kitlesine sahip olan Dilan Polat, kısa süre önce hamile olduğunu duyurarak gündeme gelmişti. Üçüncü kez anne olmaya hazırlanan Polat’ın, uzun süredir devam eden tüp bebek sürecinin ardından aldığı olumlu sonucu eşi ve çocuklarıyla sürpriz bir şekilde paylaştığı öğrenilmişti.