Aksaray’da seyir halindeki bir TIR’da çıkan yangın, aracın sürücü kabini olarak bilinen kupa kısmında başladı.

Kısa sürede büyüyen alevler, TIR’ın yanı sıra yol kenarındaki ormanlık alana da sıçradı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri, Orman İşletme Müdürlüğü personeli ve TOMA sevk edildi.

Ekiplerin yoğun müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın nedeniyle ulaşıma kapanan yolda yaklaşık 10 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

TIR sürücüsü Süleyman Oruç, yangından yara almadan kurtuldu.

Alevleri fark edince TIR'ı güvenlik şeridine park ettiğini belirten Oruç, ''Kupa bölümünde yangın çıktı. Bunun üzerine TIR'ı yolun sağına güvenlik şeridine park ettim. Yangın tüpüyle alevlere müdahale etmeye çalıştım. Ancak alevler, dorse bölümüne de sıçradı. Orada da tüp yüklü olunca hemen uzaklaştım. Alevlere müdahale etmek isteyenler de oldu, onları da tüp yüklü olduğu için uzaklaştırdım'' dedi.