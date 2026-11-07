ABD’li rapçi Tupac Shakur’un 1996’da öldürülmesiyle ilgili davada hüküm giyen Duane “Keffe D” Davis’in avukatı, 55 yaşındaki Michael Sanft, Las Vegas’taki evinde ölü bulundu.

New York Post gazetesinin haberine göre, Sanft’ın ölümü mahkumiyet kararına itiraz başvurusundan günler sonra meydana geldi. Las Vegas Polisi, ölümün şüpheli görünmediğini açıkladı.

Fox 5 Vegas televizyonunun ulaştığı mahkeme kayıtlarına göre Sanft’ın ölümü, Davis’in cinayet mahkumiyetine karşı 30 Ekim’de yaptığı temyiz başvurusundan bir hafta sonra gerçekleşti.

DAVIS’E 40 YILDAN MÜEBBETE KADAR HAPİS CEZASI

“Keffe D” lakaplı 63 yaşındaki Davis, 14 Ekim’de Shakur cinayetini organize etmek ve ölümcül silah kullanarak birinci derece cinayet işlemekten suçlu bulunarak 40 yıldan müebbete kadar hapis cezasına çarptırılmıştı. Avukatı, mahkumiyet kararına itiraz edeceklerini belirtmişti.

Verilen ceza, tutuklu kaldığı süre dikkate alınsa bile Davis’in şartlı tahliye hakkını en erken 100 yaşına geldiğinde elde edebileceği anlamına geliyor.

SHAKUR SALDIRIDAN ALTI GÜN SONRA ÖLMÜŞTÜ

Hip-hop dünyasının ünlü isimlerinden Tupac Shakur, 7 Eylül 1996’da içinde bulunduğu aracın yanına yaklaşan başka bir araçtan açılan ateş sonucu yaralanmıştı. Saldırı sırasında 25 yaşında olan Shakur, altı gün sonra hayatını kaybetmişti.

Davis, Shakur’un öldürülmesiyle bağlantılı olarak 2023’te gözaltına alınmıştı. Savcılar iddianamede, Davis’in silahı ateşleyen kişi olmadığını ancak saldırıyı intikam amacıyla planladığını ve cinayette kullanılan silahı temin ettiğini savunmuştu.