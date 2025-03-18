Sakarya'nın içme suyu ihtiyacının yüzde 90'ını karşılayan Sapanca Gölü, kirlilik ve kuraklık tehdidiyle karşı karşıya. Her yıl yaz aylarında su seviyesinin kritik seviyelere gerilemesiyle gündeme gelen Sapanca Gölü'nden su kullanan kurumların ve aldıkları suyun miktarının belirsiz olması gölün gelecek dönem ilişkin planlamasına engel oluyor.

SATSO BAŞKANI GÜNDEME GETİRMİŞTİ

Söz konusu durumu, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Başkanı Akgün Altuğ gündeme getirmiş ve "TÜPRAŞ ve PETKİM, Sakarya'nın içme suyunun yarısı kadar suyu tüketiyor" diye uyarıda bulunmuştu.

SATSO Başkanı Akgün Altuğ'un bu açıklamalarının ardından Sakarya Valiliği'nden de bir adım geldi.

TÜPRAŞ'IN SAPANCA GÖLÜ'NDEN ÇEKTİĞİ YILLIK SU MİKTARI DUDAK UÇUKLATTI

Sakarya Valiliği 2025 yılı İl Kuraklık Kriz Merkezi toplantısı'nda gölün mevcut durumu ve gelecekteki olası riskler değerlendirildi. Vali Rahmi Doğan başkanlığındaki toplantıda Sapanca Gölü'ne yıllık ortalama 185 hm3 su girişi olduğu, Adapazarı ve Kocaeli'nin içme suyu ihtiyacı için toplamda 97,3 hm3 su kullanıldığı, buna ek olarak Tüpraş'ın da yılda 3,8 hm3 proses suyu çekmesinin gölün su dengesini olumsuz etkilediği aktarıldı.

Yapılan toplantıda "Tüpraş'ın Sapanca Gölü’nden çektiği proses suyu alternatif kaynaklardan sağlanacak" kararı alındığı belirtildi.