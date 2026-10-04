Türkiye’nin önde gelen sanayi kuruluşlarının projelerinde mühendislik hizmeti veren İzmir Aliağa merkezli Endmer Endüstri Merkezi Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. için mahkeme iflas kararı verdi.

KONKORDATO SÜRECİ MAYIS AYINDA BAŞLADI

Mahkemenin 2026/502 esas sayılı dosyasına göre Endmer ile şirketle bağlantılı Öker Ürer hakkında 15 Mayıs 2026 tarihinde 3 aylık geçici mühlet kararı verildi. Konkordatonun başarıya ulaşıp ulaşamayacağının incelenmesi için şirkete 3, Öker Ürer’e ise 1 konkordato komiseri görevlendirildi. Geçici mühlet daha sonra 2 ay daha uzatıldı.

25 Eylül 2026 tarihinde yapılan duruşmada davacıların kesin mühlet talepleri reddedildi. Endmer ve Öker Ürer hakkındaki geçici mühlet kaldırılırken konkordato komiserlerinin görevlerine son verildi ve daha önce uygulanan ihtiyati tedbirler kaldırıldı.

İFLAS 25 EYLÜL İTİBARIYLA AÇILDI

Mahkeme, Endmer Endüstri Merkezi Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.’nin iflasına hükmetti. Kararda şirketin iflasının 25 Eylül 2026 günü saat 14.20 itibarıyla açıldığı belirtildi.

Aliağa merkezli Endmer, enerji, petrol ve petrokimya sektörlerinde faaliyet gösteren büyük kuruluşlara mühendislik hizmetleri sunuyordu. Şirketin hizmet verdiği kuruluşlar arasında Tüpraş, Petkim, Star Rafineri, Opet ve Kırklareli’ndeki ENKA Santrali bulunuyordu.

KARAR İÇİN İSTİNAF YOLU AÇIK

Mahkeme kararına karşı borçlu davacılar, kararın kendilerine tebliğ edilmesinden itibaren 2 hafta içerisinde istinaf yoluna başvurabilecek. Konkordatoya itiraz eden alacaklılar için ise 2 haftalık süre kararın ilanıyla başlayacak.