Bu yıl 61'incisi düzenlenen, Uluslararası Bisiklet Birliğinin (UCI) Avrupa Turları takviminde yer alan ve Türkiye'nin "ProSeries" kategorisindeki tek bisiklet yarışı olan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda heyecan tüm hızıyla devam ediyor.

ERDOĞAN KATILAMIYOR

Dev organizasyonun final etabı 3 Mayıs tarihinde Ankara-Ankara etabıyla sona erecek. TUR 2026'nın final tabının ardından düzenlenlenecek ödül törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da katılması bekleniyordu. Fakat Erdoğan’ın farklı programları nedeniyle ödül törenine katılamayacağı öğrenildi.

UZUN BİR ARADAN SONRA ANKARA…

2026 yılında Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 61 yıllık tarihinde uzun bir aradan sonra Başkent Ankara’yı yeniden rotasına dahil edilmişti. Cumhuriyetin başkenti Ankara’nın TUR rotasına eklenmesi; Anıtkabir’den Birinci Meclis’e, Atatürk Orman Çiftliği’nden Cumhurbaşkanlığı’na başkentin tarihi ve modern kent dokusuna uzanan simgesel durakların, milyonlarca izleyiciye tanıtılması için güçlü bir fırsat sunuyor.