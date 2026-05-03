61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nu (TUR 2026), Caja Rural-Seguros RGA takımından Avustralyalı Sebastian Berwick kazandı.

26 Nisan'da İzmir'in Çeşme ilçesinde başlayan TUR 2026, Ankara'da sona erdi. Kraliçe etap olarak anılan 6. etapta liderliği ele geçiren Sebastian Berwick, toplamda 26 saat 34 dakika 19 saniyeyle genel klasman birincisi oldu ve turkuaz mayonun da sahibi oldu.

TUR 2026'yı Equipo Kern Pharma takımından Kolombiyalı Ivan Ramiro Sosa ikinci, Solution Tech NIPPO Rali ekibinden Belçikalı Kamiel Bonneu ise üçüncü sırada bitirdi.

ANKARA ETABI CRABBE'NİN

TUR 2026'nın 8. ve son etabını Team Flanders-Baloise takımından Belçikalı Tom Crabbe kazandı. TUR'da toplam 3 etap galibiyetine ulaşan Crabbe, Ankara'daki 108,4 kilometrelik parkuru 2 saat 11 dakika 35 saniyelik derecesiyle ilk sırada tamamladı.

En iyi tırmanışçıya verilen kırmızı mayoyu, genel klasman birincisi Sebastian Berwick aldı. Team Flanders-Baloise takımından Belçikalı Tom Crabbe, sprint galibine verilen yeşil mayoyu kazandı. Türkiye Güzellikleri Primleri kategorisinde verilen beyaz mayoyu ise Konya Büyükşehir Belediyespor'dan milli bisikletçi Mustafa Tarakçı elde etti.

TUR 2026'da takımlarda ilk sırayı ise XDS Astana aldı.