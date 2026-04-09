26 Nisan - 3 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek 61’inci Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun 2026 parkuru ve TUR’a katılacak takımlar, resmi basın toplantısıyla tanıtıldı.

İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen basın toplantısında federasyon olarak hedeflerinin bisiklet branşında olimpiyatlarda daha güçlü şekilde yer olmak olduğunu söyleyen Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, “20-25 yıl önce ülkemizdeki yol bisikleti kullanım oranlarıyla bugünü kıyasladığımızda, bisikletin toplumda ne kadar yaygınlaştığını açıkça görebiliyoruz. Bugün halkımızın, gençlerimizin ve profesyonel sporcularımızın aktif şekilde yer aldığı, yıl boyunca düzenlenen organizasyonlarla büyüyen bir bisiklet ekosisteminden söz ediyoruz.

Bisikleti yalnızca bir spor dalı olarak değil, aynı zamanda toplumsal fayda üreten bir araç olarak görüyoruz. Bu kapsamda Yeşilay ile birlikte gençlerimizi bağımlılıklardan uzaklaştırmaya yönelik farkındalık çalışmaları yürütüyor, bisikletin hayatın bir parçası haline gelmesi için projeler geliştiriyoruz. Son yıllarda elde ettiğimiz sportif başarılar da bu gelişimin somut göstergesidir. Pist bisikletinde elde edilen dereceler ve uluslararası organizasyonlara katılımımız her geçen yıl artıyor. Önümüzdeki dönemde hedefimiz, bisiklet branşında olimpiyatlarda daha güçlü şekilde yer almak ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etmektir” ifadelerini kullandı.

61’inci Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu’nun etap programı şöyle:

1. Etap (26 Nisan): Çeşme - Selçuk (153,1 km)

2. Etap (27 Nisan): Aydın - Marmaris (152,8 km)

3. Etap (28 Nisan): Marmaris - Kıran (132,7 km)

4. Etap (29 Nisan): Marmaris - Fethiye (130,4 km)

5. Etap (30 Nisan): Patara Antik Kenti - Kemer (181,2 km)

6. Etap (1 Mayıs): Antalya - Feslikan Yaylası (128,1 km) (Zirve Finiş -Kraliçe Etap)

7. Etap (2 Mayıs): Antalya - Antalya (150 km)

8. Etap (3 Mayıs): Ankara - Ankara (105,2 km) (Final)

Turda yer alacak takımlar ise şu şekilde:

UCI WorldTeam kategorisi: XDS Astana Team (Kazakistan), Alpecin–Deceuninck (Belçika), Team Picnic PostNL (Hollanda)

UCI ProTeam kategorisi: TotalEnergies (Fransa), Cofidis (Fransa), Unibet Tietema Rockets (Fransa), Caja Rural–Seguros RGA (İspanya), Burgos-BH (İspanya), Equipo Kern Pharma (İspanya), Euskaltel–Euskadi (İspanya), Bardiani CSF–Faizanè (İtalya), Team Polti VisitMalta (İtalya), Solution Tech Nippo (İtalya), Team Novo Nordisk (ABD), Modern Adventure Pro Cycling (ABD), Team Flanders–Baloise (Belçika), MBH Bank Ballan CSB (Macaristan)

UCI Continental Team kategorisi: Spor Toto Cycling Team (Türkiye), Konya Büyükşehir Belediye Spor (Türkiye), İstanbul Team (Türkiye), Muğla Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü (Türkiye), ATT Investments (Çekya), Team Medellin–EPM (Kolombiya)