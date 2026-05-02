Tamamı Tip 1 diyabetli profesyonel sporculardan oluşan dünyanın ilk bisiklet takımı Team Novo Nordisk, 61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda boy gösteriyor.

Takım, 26 Nisan 2026'da başlayan 61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’na üst üste 11. kez katılarak organizasyonla olan güçlü bağını sürdürdü.

DİYABETE MEYDAN OKUYORLAR

"Diyabet bizi tanımlamaz, bize güç verir" mottosuyla hareket eden ABD merkezli UCI ProTeam, sadece sportif başarıyı değil, diyabetle de dolu dolu bir yaşamın mümkün olduğunu kanıtlamayı hedefliyor. Takımın her bir sporcusu Tip 1 diyabetle yaşıyor ve yarış esnasında şeker seviyelerini anlık takip eden Sürekli Glukoz Monitörü (CGM) gibi en son teknolojileri kullanıyor. Novo Nordisk Team sporcuları, hayallerine ulaşmak için diyabeti bir engel olarak görmeden yeteneklerinin peşinden azimle gitmenin mümkün olduğunu göstermeye devam ederken; tüm dünyada hızla artış gösteren diyabet konusunda toplumu doğru şekilde bilgilendirip aktif ve sağlıklı bir yaşam tarzına teşvik ediyor.