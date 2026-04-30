Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 180.7 kilometrelik Patara-Kemer etabını Team Pıcnıc Postnl Takımı'ndan Casper Van Uden 4 saat 6 dakika 9 saniye ile kazandı. İmza işlemlerinin ardından 155 bisikletçi etaba başladı.

EN UZUN ETAPTA 153 SPORCU START ALDI

61.Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun Patara-Kemer startına 153 sporcu imza atarak iştirak etti. 11.47'de verilen gerçek startla birlikte anında kaçışlar başladı. Astana takımından Lev Gonov ile Alpecin takımından Tim Marsman'ın 5'inci kilometredeki kaçışları fazla uzun sürmedi. Daha sonra Total Energies takımından Geoffrey Bouchard ile Muğla Büyükşehir Belediyespor'dan Rudolf Remkhi bir kaçış denemesinde bulundu. 16'ncı kilometre böyle geçildi.

KAÇIŞLAR SÜRÜYOR

35'inci kilometrede Solution Tech takımından Matteo Regnanti, Modern Advanture takımından Lucas Towers, Tarteletto Takımı'ndan Lennert Teugels üçlü bir kaçış grubu oluşturdu. Daha sonra Spor Toto takımından Feritcan Şamlı ve Mustafa Tekin bu üçlüye yetişebilmek için pelotondan atak yapıp kaçtılar. İlerleyen kilometrelerde Feritcan Şamlı yakalandı. Öndeki grup arayı açmaya çalışıyor.

TIRMANIŞ PRİMİ SONUÇLARI

Etabın 44.7'nci kilometrede 2'nci kategoriden tırmanış prim kapısı geçildi. Sonuçlar şöyle;

1-Jon Aguirre (Euskaltel-Euskadi),

2-Sergio Samitier (Cofidis),

3-Geoffrey Bouchard (Total Energies),

4- Fausto Masnada (MBH Bank CSB Telecom Fort)

Dörtlü grup kapıdan geçişte devam etti. Ancak dikkat çekici bir başka gelişme daha oldu, sporcu sayısı 13'e çıktı. Peloton daha fazla kaçmalarına izin vermeyerek tempo artırdı fark sadece 20 saniye. 71 ve 77'nci kilometreler toplu geçildi. İrili, ufaklı kaçış denemelerinde peloton izin vermiyor.

SPRİNT PRİMİ SONUÇLARI

81.7'nci kilometrede etabın ikinci prim kapısı geçildi. Sprint prim kapısını Astana Takımı'ndan Henok Mulueberhan geçti. İkinciliği MBH Bank CSB Telecom Fort takımından Alessandro Fancellu aldı. Üçüncülüğü de Total Energies takımından Jorgan Jegat elde etti. Kapı sonrası etapta 2 saat geride kaldı. Ortalama hız 42 km olarak verildi. Yeni kaçış grupları ortaya çıktı. Ancak henüz kayda değer bir zaman farkı yaratamadılar. Önce 10 sporcu pedal basıyor.

Astana'dan Lev Gonov 3'üncü kaçış denemesinde. Fark şimdilik 55 saniye. Pelotonda tempo yapmaya devam ediyor.

MUSTAFA TARAKÇI BEYAZ FORMAYLA DEVAM EDECEK

Etabın 123.3'üncü kilometresinde Türkiye Güzellikleri prim kapısı geçildi. Total Energies takımından Fabien Doubey çizgiyi birinci geçti. Caja Rural takımından Javier Ibanez ikici, Euskaltel-Euskadı takımından İker Mintegi üçüncü oldu. Bu sonuçlar Beyaz Mayoyu taşıyan Konya Büyükşehir Belediyesi sporcusu Mustafa Tarakçı'yı etkilemedi. Yarınki Antalya-Feslikan tırmanışında Mustafa Tarakçı Beyaz formayı taşıyacak.

VE ETABIN SON TIRMANIŞ KAPISI DA GEÇİLDİ

142.2'nci kilometrede ikinci kategoriden puan veren tırmanış prim kapısı geçildi. Euskaltel-Euskadi takımından Jon Agirre çizgiyi birinci geçti. İkinciliği Total Energies takımından Jordan Jegat, üçüncülüğü yine aynı takımdan Fabien Doubey, dördüncülüğü de Solution Tech Nippon Rali takımından Kamiel Doubey elde etti. Finişe 20 kilometre kala peloton tek parça pedal basmaya başladı.

VAN UDEN’DEN HASRETE SON

Etap, tırmanışlarla seyrelen pelotonun sprinti ile sona erdi. Picnic-PostNL takımından Hollandalı Casper van Uden, Mayıs 2025’teki İtalya Turu’nun ardından ilk kez bir etap zaferine erişti. Bu aynı zamanda Picnic-PostNL’in bu sezondaki ilk galibiyeti oldu. Etabı MBH Bank CSB Telecom Fort takımından Polonyalı Marcin Budziński ikinci bitirirken Bardiani CSF 7 Saber takımından Özbek Nikita Tsvetkov üçüncü oldu.

MAYOLAR SAHİPLERİNİ BULDU

TGA – GoTürkiye sponsorluğundaki Beyaz Mayo, Mustafa Tarakçı’ya Türkiye Bisiklet Federasyonu Asbaşkanı Metin Cengiz tarafından takdim edildi.

Türk Telekom sponsorluğundaki Turkuaz Mayo, Ivan Ramiro Sosa’ya Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu tarafından takdim edildi.

Spor Toto sponsorluğundaki Yeşil Mayo, Tom Crabbe’ye Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan tarafından takdim edildi.

Türk Hava Yolları sponsorluğundaki Kırmızı Mayo, Ivan Ramiro Sosa’ya Türkiye Bisiklet Federasyonu Denetleme Kurulu Üyesi ve Eski Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Abdurrahman Arıcı tarafından takdim edildi.

GÖZLER YARINKİ FESLİKAN ETABINDA

61.Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun gerek genel klasman gerekse takım birincisini muhtemelen tayin edecek ikinci tırmanış etabı yarın koşulacak. Antalya-Feslikan etabı 127.9 kilometre olarak belirlendi. Etabın başlama saati 12.15. Turkuaz Mayoyu Khern Pharma takımından Ivan Ramiro Sosa taşıyacak.