Muğla’nın Marmaris ilçesine bağlı Bozburun Mahallesi koyunda günü birlik turda olan E.Arda Deniz isimli günlük tur teknesinde iddiaya göre iki grup müşteri arasında kavga çıktı.

DENİZE DÜŞTÜ BABASI ÇIKARTTI

Kavgada A.D. ile S.Y., S.E.Y. ve C.V.C. arasında çıkan kavga büyüyünce tekne personeli ve kaptan müdahale edip ayırmaya çalıştı. Kavga sırasında denizci 24 yaşındaki Arda Deniz Onat başına aldığı darbe sonucu denize düştü. Denize düşen kaptan olan babası tarafından baygın halde çıkarılarak lastik botla Germe Limanı’nda bekleyen sağlık ekiplerine ulaştırıldı.

Sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen Onat hayatını kaybetti. Kavgada yaralanan 3 kişi ise Marmaris Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Onat’ın cenazesi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı, 4 kişi gözaltına alındı.