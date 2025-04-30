İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde trafikte bir motokurye ile lüks araç sürücüsü arasında “çakar” nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma anı çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntülerde motokuryenin, aracında çakar bulunan kadın sürücüye “Hanımefendi görevli misiniz, şu an görev emriniz var mı?” diye sorduğu duyuluyor. Sürücü ise “Tahsisli araç” yanıtını verdi.

AYNI PLAKA MENZİL LİDERİNDE

Aynı araç, daha önce Menzil'de görülmüştü. Semerkand grubu liderlerinden Muhammed Fettah aynı aracı kullanıyordu ve yine çakarlıydı.

Bilindiği üzere, İçişleri Bakanlığı tarafından daha önce yapılan düzenlemeyle sadece belirli kamu görevlilerine ve acil müdahale araçlarına çakar sistemi kullanma izni verilmişti.