Türkiye'nin haftalardır konuştuğu 'fon skandalı', 26 Eylül'de YENİ Parti Sözcüsü Zeynel Emre'nin açıklaması ile boyut değiştirdi.



AKP Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya'nın 'Özata Deniziclik' hisseleri üzerinden 5 ayda 2 milyar TL'nin üzerinde kazanç sağlamasının ortaya çıkmasının ardından Kaya partisindeki tüm görevlerinden istifa ederken, YENİ Parti dün yapılan basın toplantısı ile AKP'de çok sayıda ismin daha fon vurgununa karıştığını öne sürdü.





YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, kendilerine çok sayıda yeni isme dair ihbar geldiğini ve halihazırda kabinede bulunan bir bakan adına işlemler yapan kişinin fonlarda 200 milyon euronun üzerinde parayı çevirdiğinin iddia edildiğini duyurmuştu. Özel'in ortaya attığı 200 milyon euro iddiası hakkında ilk isim parti sözcüsü Zeynel Emre'den geldi.



KİM BU HAYRETTİN KOÇ?



Emre, dün düzenlenen basın toplantısında, 200 milyon euro ve fon iddialarının merkezinde yer aldığı öne sürülen ismi açıkladı.



Paraların 'Hayrettin Koç' adlı bir kişi tarafından yönetildiğini, bu ismin bir siyasetçinin 'çantacısı' olarak görev yaptığına dair iddiaların araştırılması gerektiğini söyleyen Emre, şu ifadeleri kullandı:





"Kendi adına işlemler yapanlar var. Bir başka anlayış da aracı kullananlar. Burada özellikle bir isim, son dönemde gerek bir milletvekilinin soru önergesinde gerek daha önce milletvekilimiz Deniz Yavuzyılmaz'ın açıklamasında baş harfleri geçirilerek gerekse Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel'in YEN Parti kurulmadan, butlan kumpasıyla karşı karşıya kalmadan evvel CHP Genel Merkezi’nde açıklamış olduğu ‘Turbun Küçüğü’ başlıklı basın toplantısında ismi geçen Hayrettin Koç. Bu isimle ilgili çok yüklü miktarlarda, 200 milyon eurolar gibi işlemler yapıldığı iddialar vardır. Bu konuda birçok yerden bilgi gelmektedir. Bu iddiaların doğruluğu yanlışlığı... Basittir bu. Bir MASAK araştırma raporu yaparsınız. Bu kişinin gerçek anlamda nerede, ne kadar işlem yaptığı, hangi fonda, hangi bankada ne kadar işlem yaptığı ortaya çıkar ve bu sayede de hakikaten bir çantacılık yapıp yapmadığı tespit edilmiş olur.