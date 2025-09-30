İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü Can Holding soruşturması kapsamında, yurt dışında olduğu belirtilen Turgay Ciner hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı. Ciner’e ait Park Holding ile holdinge bağlı AFC İthalat İhracat Turizm, Zeyfa İthalat İhracat ve Silopi Elektrik Üretim şirketlerine ise TMSF Başkanlığı tarafından yönetim kayyımı atandı. Soruşturma çerçevesinde holding ve bağlı şirketlerin yöneticisi olan 10 kişi hakkında da gözaltı kararı verildi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, operasyonun piyasaya etkisine dikkat çekerek, “Ciner’e el konulmadan önce birilerine haber uçurulduğu ortada. Hafta sonu piyasalar kapalıyken Turgay Ciner’in şirketlerine el konuldu” dedi.

"SERT DÜŞÜŞ NEYE İŞARET?"

Karabat, Borsa İstanbul’da işlem gören Park Elektrik (PRKME) hisselerinin hafta sonu ve takip eden günlerde yaşadığı sert düşüşü de örnek gösterdi.

Karabat, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Turgay Ciner’e operasyonu haber alanlar borsada vurgun mu yaptı? AKP yargısı, demokrasiyi katlettiği gibi, borsa vurguncularının da operasyon merkezi haline geldi! Ciner’e el konulmadan önce birilerine haber uçurulduğu ortada. Hafta sonu piyasalar kapalıyken Turgay Ciner’in şirketlerine el konuldu. Ciner’e ait Park Elektrik Üretim Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (PRKME) Borsa İstanbul’da işlem görüyor.

"Hafta sonu Ciner’e yapılacak operasyonun sızdığı belli oluyor"

Tarihlere ve hisse hareketlerine bakalım. 26 Eylül 2025 Cuma günü PRKME hisselerinde ilginç hareketler meydana geldi. Sabah saatlerinde bir miktar yükselen hisse, bir anda sert satış yedi. Pazartesi günü de taban olan hisse iki işlem gününde 29,100’den 22,800’e düştü. Kayıp yüzde 21’i aştı. Burada hafta sonu Ciner’e yapılacak operasyonun sızdığı belli oluyor. Birilerinin yüksekten mal sattığı, birilerinin de ucuza hisse topladığı görülüyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) bakalım PRKME işlemleri hakkında soruşturma açacak mı?"

Park Elektrik Madencilik hisseleri sadece bir günde 375 milyon TL eriyerek 3 milyar 395 milyon TL’ye geriledi.

Park Elektrik Madencilik hisselerinde geçtiğimiz Cuma günü yaşanan en yük hacimli işlemler sosyal medyada daha önceden biliniyor muydu sorularına neden oldu. Cuma günü gün içi işlemlerde 30 TL seviyesini test eden hisse, kapanışa doğru satışlarla 25,32 TL’den günü tamamladı.



Park Elektrik Madencilik hisselerinde Perşembe günü 16 milyon TL olan toplam işlem hacmine ulaştı. Hissede günlük kayıp %4,31 olurken, işlem hacmi de dikkat çekici düzeyde artarak 448 milyon TL’ye ulaştı. Ancak kâr satışlarıyla sert bir geri çekilme yaşandı.