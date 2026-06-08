Antalya'da Döşemealtı Belediyesi'ne yönelik "asfalt ve kaldırım" ihalesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan ve geçtiğimiz günlerde tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilen Turgay Genç, tahliyesinin ardından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Genç, Kemal Kılıçdaroğlu'na destek verdiğini belirterek TBMM'de düzenlenecek CHP Grup Toplantısı'na katılacağını açıkladı.

Genç'in paylaşımı şöyle:

"Genel Başkanımız Sn Kemal Kılıçdaroğlu’nun CHP TBMM grup toplantısında yanındayız"