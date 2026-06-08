Antalya'da Döşemealtı Belediyesi'ne yönelik "asfalt ve kaldırım" ihalesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan ve geçtiğimiz günlerde tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilen Turgay Genç, tahliyesinin ardından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Genç, Kemal Kılıçdaroğlu'na destek verdiğini belirterek TBMM'de düzenlenecek CHP Grup Toplantısı'na katılacağını açıkladı.
Genç'in paylaşımı şöyle:
"Genel Başkanımız Sn Kemal Kılıçdaroğlu’nun CHP TBMM grup toplantısında yanındayız"
SORUŞTURMA
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, usulsüzlük ve resmi belgede sahtecilik yapılarak 125 milyon lirayı aşan kamu zararı oluştuğunu tespit ederek operasyon düzenlemişti.
Eski Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, 2 belediye başkan yardımcısı, 5 belediye meclis üyesi, 8 belediye personeli ve 6 yüklenici firma çalışanı olmak üzere 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş, 1'i firari, 2 şüphelinin yurt dışında olduğu tespit edilmişti.
Gözaltına alınan, eski Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
Genç ile birlikte bir kişi daha gözaltına alınırken geri kalan 17 şüpheli adli kontrol şartıyla salıverilmişti.