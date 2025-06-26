Turgut Tunçalp, 2019 yılında İlayda Atmaca ile dünyaevine girmişti.
Kısa bir süre önce bebek beklediklerini ve bir oğlu olacağını duyuran Turgut Tunçalp'ten müjdeli haber geldi.
"HOŞ GELDİN OĞLUM"
49 yaşındaki oyuncu, oğluna kavuştu. Bebeğine Pamir adını veren Turgut Tunçalp, mutluluğunu Instagram hesabından "Hoş geldin oğlum" diye duyurdu.
"VAZGEÇTİK VE BİR ANDA ÇOCUĞUMUZ OLDU"
Turgut Tunçalp katıldığı bir programda eşiyle bebek sahibi olmaktan vazgeçtikleri dönemde bebek haberi aldıklarını açıklamıştı.
Turgut Tunçalp "Senelerce eşimle çocuk için uğraş verdikten sonra çocuk yapmaktan vazgeçtik. Ve bir anda çocuğumuz oldu" demişti.