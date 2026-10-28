Yangın, bugün saat 17.00 sıralarında Turgutlu ilçesi Yıldırım Mahallesi Atıcılar Sokak’ta meydana geldi. Park halinde bulunan hafif ticari aracın motor bölümünden alevlerin yükseldiğini gören çevre sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri söndürdü.
Yangın sonucunda hafif ticari araçta maddi hasar meydana geldi. İlk değerlendirmelerde yangının akü kaynaklı olabileceği ihtimali üzerinde durulurken, olayın kesin nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.