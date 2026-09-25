Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde meydana gelen silahlı saldırının ardından başlatılan soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında saldırgan H.O., aile fertleri ve olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen diğer şüpheliler gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 10 şüpheli, sabah saatlerinde Turgutlu Adliyesi'ne getirildi. Şüphelilerin adliyeye sevki sırasında çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı. Adliye önündeki cadde de ekipler tarafından bariyerlerle trafiğe kapatıldı. Saldırıda 11 öğrenci yaralanmıştı.

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