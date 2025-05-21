Sözcü TV'de yılların deneyimi Uğur Dündar ile Arena programına katılan İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Çömez, Türkiye'de uygulanan mevcut ekonomik modelin iflas ettiğini savunarak yüksek faiz politikalarının sanayiyi ve üretimi çökme noktasına getirdiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Bu kardeşiniz görevde olduğu sürece faiz düşmeye devam edecek" ifadelerini anımsatan Çömez, "Şimdi faiz artırılıyor, döviz tutulmaya çalışılıyor. Bunun tek sebebi dışarıdan sıcak para çekmektir" dedi.

"Sanayici kan ağlıyor, tekstil sektörü çöktü, iktidara yakın iş insanları bile feryat ediyor" diyen Çömez'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Tekstil çöküyor. Bakın, defalarca söyledim: Tekstil ağırlıklı olarak Mısır’a gitti, Doğu Avrupa’ya gitti. Şu anda dünyayla rekabet edebilecek hiçbir gücümüz kalmadı.

Geçtiğimiz günlerde metal ve alüminyum sektöründe Türkiye’nin en büyük 10 firmasından bazı temsilcilerle bir araya geldim; dört tanesi iflas etmiş. Neden? Bu politikadan dolayı. Şu anda sektör kan ağlıyor.

Hani diyordu ya Nureddin Nebati, “epistemolojik kopuş” falan... Kopuşu kendi yaşamış. Türkiye’de artık üretim yok. Gitmiş Çin’de fabrika kurmuş. Çünkü Türkiye’deki bu ekonomik modelle üretim yapma şansı kalmadı.

Siz böyle bir atmosferde, siyasi rakiplerinizi tasfiye etmek için devletin elinizdeki kurumlarını kullanamazsınız. Maalesef bugün devlet kurumları artık yönetilmiyor. Uğur Bey, devlet kurumları şu anda her alanda savruluyor."