Finlandiya'nın kuzeyinde bulunan Kittilä kentindeki Levi Ski Resort ile Agnico Eagle Finland ortaklığında "Midnight Sun Hunt" (Gece Yarısı Güneşi Avı) isimli bir organizasyon düzenleniyor.

HAZİNE AVI 18 HAZİRAN TARİHİNDE BAŞLAYACAK

Bölgenin resmi turizm kuruluşu Visit Levi tarafından yapılan açıklamaya göre, ödülü 1.056.997,20 Türk Lirası değerindeki bir altın külçesi olan hazine avı etkinliği 18 Haziran tarihinde başlayacak.

Katılımcılar etkinlik kayıtlarını Levi Ziyaretçi Merkezi'nden yaptırabilecek ve ilk ipucunu buradan temin edebilecek.

Yaz boyunca yeni ipuçlarının paylaşılacağı etkinlikte, son ipucunun 22 Ağustos'ta açıklanması planlanıyor. Süreç içerisinde yayınlanacak ipuçları, ziyaretçileri bölgedeki yürüyüş parkurlarına, turistik noktalara ve önemli simge yapılara yönlendirecek.

Kuzey Kutup Dairesi'nin üzerinde yer aması sebebiyle yaz aylarında 24 saat güneş ışığı alan bölgede; yürüyüş, dağ bisikleti, rafting ve yamaç paraşütü gibi açık hava aktiviteleri de gerçekleştiriliyor.

CNN'de yer alan habere göre, Yetkililerden Satu Pesonen, Levi'nin genellikle kış turizmiyle tanındığını ancak bu etkinlikle ziyaretçilere yaz dönemindeki farklı doğa deneyimlerini sunmayı amaçladıklarını belirtti.

Organizatörler, katılımcıların doğal çevreye zarar vermemesi adına belirlenen alanlarda kalmalarını ve etkinlik kapsamında hiçbir şekilde kazı çalışması yapılmaması gerektiğini önemle vurguladı.