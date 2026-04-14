İngiltere’nin Cotswolds bölgesinde yer alan Bibury köyü, ünlü Forbes tarafından “dünyanın en güzel köyü” seçilmesinin ardından büyük bir turizm baskısıyla karşı karşıya kaldı. Yaklaşık 600 kişinin yaşadığı, 14. yüzyıldan kalma tarihi dokusuyla bilinen köy, kısa sürede uluslararası ziyaretçilerin akınına uğradı.

Forbes’un yayımladığı listenin ardından sadece bir hafta sonunda köyü yaklaşık 20 bin turist ziyaret etti. Coln Nehri kıyısındaki dar sokaklar, tek araçlık köprü ve sınırlı altyapı nedeniyle yoğunluk kısa sürede kaosa dönüştü. Trafik kilitlendi, yerel halk günlük yaşamını sürdürmekte zorlanmaya başladı.

Köy meclisi başkanı Craig Chapman, artan kalabalığın özel mülklere izinsiz girişler, yol tıkanıklıkları ve çevre kirliliği gibi sorunlar yarattığını belirterek Bibury’nin “yaşanması zor bir yere dönüştüğünü” ifade etti. Yerel halk ise köylerinin giderek bir yaşam alanından çok fotoğraf çekim sahnesine dönüştüğünü söylüyor.

Artan baskı sonrası yerel yönetim park alanlarını kapatma, tur otobüslerine sınırlı duraklama izni verme ve ziyaretçileri daha kontrollü davranmaya yönlendirme gibi önlemler aldı.