Işığın hiç sönmediği masalsı bir coğrafya, eşsiz bir doğa ve patikanın bir köşesinde keşfedilmeyi bekleyen servet değerinde bir hazine! Turizm anlayışında sınırları zorlayan Finlandiya, gezginleri harekete geçirecek akılalmaz bir adım attı. Bölgedeki yaz turizmini canlandırmak isteyen yetkililer, ormanın kalbine tam 23 bin dolar (1 milyon 122 bin 392 TL) değerinde altın külçe gizledi.

Güneşin 24 saat boyunca batmadığı büyüleyici "Gece Yarısı Güneşi" döneminde başlatılan bu dev hazine avı, kısa sürede dünya genelindeki macera tutkunlarının odağı haline geldi.

DOĞAYA ZARAR VERMEDEN HAZİNEYİ BULANA KÜLÇE ALTIN HEDİYE

Bölgenin turizm kurulu Visit Levi tarafından hayata geçirilen "Gece Yarısı Güneşi Avı" (Midnight Sun Hunt) adındaki kampanya, gezginleri karlı kış aylarının ötesinde Laponya'nın büyüleyici yaz günleriyle tanıştırmayı hedefliyor. Katılımcıları doğa yürüyüşlerine, dağ bisikleti turlarına ve açık hava rotalarına yönlendiren bu sıra dışı fikir kapsamında, gözlerden uzak bir patikanın kenarına gerçek bir külçe altın yerleştirildi.

Yetkililer, serveti arayan maceracıların rotayı bulabilmesi adına düzenli aralıklarla gizemli ipuçları ve bilmeceler paylaşıyor.

KAZMAK VE AĞAÇLARA ZARAR VERMEK KESİNLİKLE YASAK

Arama çalışmalarında en çok dikkat edilen unsur ise çevreye ve ekosisteme zarar verilmemesi. Organizatörler; toprağı kazmanın, ağaçları tahrip etmenin veya özel mülklere izinsiz girmenin kesinlikle yasak olduğunu vurguluyor. Servet değerindeki külçe altının, doğayı bozacak hiçbir kazı işlemine gerek kalmadan, tamamen yürüyüş rotaları üzerindeki doğal alanlarda saklandığı ifade ediliyor.

Güneşin zifiri karanlığa izin vermediği bu özel günlerde hem doğanın tadını çıkarmak hem de tek bir adımla zengin olmak isteyen binlerce insan, Laponya patikalarında ipuçlarının peşinden gitmeyi sürdürüyor.