Dubai, yaz aylarında yaşanan turist düşüşünü telafi etmek için dikkat çeken bir kampanya başlattı. Emirlikte yaşayanlara, sevdiklerini Dubai'ye getirmeleri karşılığında otel, restoran ve çeşitli etkinliklerde toplam değeri 700 euronun üzerinde indirim sunulacak.

Dubai Ekonomi ve Turizm Departmanı tarafından hayata geçirilen "Dubai Invite" programı kapsamında, kentte yaşayanlar yakınlarını özel bir internet sitesi üzerinden davet edebiliyor. Davet edilen kişinin Dubai'ye gelmesi halinde ise daveti yapan kişi, anlaşmalı otel, restoran ve eğlence noktalarında özel indirimlerden yararlanabiliyor.

Dubai Medya Ofisi'nin X platformundan yaptığı açıklamaya göre kampanya 31 Ekim'e kadar devam edecek. Programla birlikte Dubai sakinlerinin adeta birer "Dubai elçisi" olması ve kente daha fazla ziyaretçi çekmesi hedefleniyor.

Yaz sıcakları turizmi zorluyor

Fransız haber ajansı AFP'nin aktardığına göre, Birleşik Arap Emirlikleri'nde yaz dönemi turizm açısından düşük sezon olarak kabul ediliyor. Bunun en önemli nedeni ise hava sıcaklıklarının zaman zaman 50 derecenin üzerine çıkması.

Lüks turizmin önemli merkezlerinden biri olan Dubai, son dönemde bölgedeki güvenlik endişelerinden de olumsuz etkilendi. İran ile İsrail arasında yaşanan çatışmalar sırasında hava sahasındaki riskler ve güvenlik kaygıları nedeniyle turist sayısında belirgin bir düşüş yaşandı. Ateşkesin ardından turizm hareketliliği yeniden artmaya başlasa da oteller ve restoranlar büyük ölçüde yerel müşterilere bağımlı kalmayı sürdürüyor.

Turizm sektörüne destek paketi

Yetkililer, turizm sektörünün yaşadığı gelir kaybını azaltmak amacıyla yüz milyonlarca euroluk destek paketi açıkladı. Paket kapsamında otel ve restoranlara vergi kolaylıkları sağlanırken, gümrük ihlallerine uygulanan para cezalarında indirim yapıldı ve sivil havacılık izin ücretleri de düşürüldü.

Yeni başlatılan davet programının da bu desteklerin bir parçası olarak, özellikle yaz aylarında Dubai'ye gelen ziyaretçi sayısını artırması hedefleniyor.