Sosyal medyada viral olan dans görüntülerinin ardından gözler yeniden Marmaris’teki "Fun Pub" eğlence mekânlarına çevrildi. 20 yıllık geçmişe sahip bu işletmeler, yıllardır turizmin nabzını tutarken şimdi ise denetim baskısıyla karşı karşıya.

20 YILLIK EĞLENCE KÜLTÜRÜ DEĞİŞİMDE

Muğla’nın turistik ilçesi Marmaris, özellikle İngiliz turistlerin uğrak noktası olmayı sürdürüyor. Armutalan, İçmeler, Uzunyalı ve merkez caddede yoğunlaşan yaklaşık 35-40 işletme, “Fun Pub” adı altında hizmet veriyor. Bazı mekânlar aynı zamanda otel, restoran ve sahil işletmesi olarak da faaliyet gösteriyor.

Sektör temsilcilerine göre bu eğlence tarzı yeni değil. Tarkan şarkıları, Huysuz Virjin taklitleri ve macarena danslarıyla başlayan sahne şovları zamanla daha düşük maliyetli alternatiflere dönüştü. Son 10 yılda ise maliyet kaygıları ve profesyonel kadro eksikliği nedeniyle konseptte ciddi bir değişim yaşandığı belirtiliyor.

"KİMİN NE İŞ YAPTYIĞI BELLİ DEĞİL"

Sektör kaynakları, görüntülerdeki dansçıların aslında sezonluk garson olduğunu belirtiyor. Komiler DJ’lik yaparken, aşçılar barmenlik görevini üstleniyor. Bu da hem hizmet kalitesinde düşüşe hem de çeşitli skandallara yol açıyor.

Yetkili kurumların tespitine göre sosyal medyada dolaşıma giren görüntülerin bir kısmı önceki yıllara ait. Ancak 2024 yılına ait videoların da bulunduğu belirtiliyor. Bazı görüntülerin yurt dışı kaynaklı olduğu öne sürülse de, bu iddialar henüz doğrulanmış değil.

TURİZM TEMSİLCİLERİNDEN UYARI

Sektör temsilcileri, yaşananların iç turizm açısından olumsuz yansımaları olabileceğini belirterek tüm işletmeleri daha profesyonel yaklaşıma davet ediyor. “Kendimize çeki düzen verme zamanı” diyen turizmciler, denetimlerin sektördeki kaliteyi artırabileceğini ifade ediyor.