Aydın-İzmir Otoyolu'nun Germencik mevkiinde saat 14.30 sıralarında can pazarı yaşandı. İzmir'den Didim istikametine seyir halinde olan Erkan Elalmış (44) idaresindeki 09 HR 284 plakalı, içerisinde 45 Polonya uyruklu turistin bulunduğu tur otobüsü, güvenlik şeridinden yola çıkış yapmaya çalışan Ali Şevket Yavuz (58) yönetimindeki 48 S 4064 plakalı minibüse şiddetle çarptı.

İKİ ARAÇ DA BARİYERLERİ AŞIP UÇURUMA YUVARLANDI

Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan iki araç da otoyol bariyerlerini kağıt gibi yırtarak uçuruma yuvarlandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

İKİ KARDEŞ HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine ulaşan ekiplerin yaptığı kontrollerde, minibüs sürücüsü Ali Şevket Yavuz ile yanında bulunan kardeşi Orhan Yavuz'un (65) feci şekilde hayatını kaybettiği belirlendi. Tur otobüsünde yaralanan 9 kişi ise yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayı yara almadan atlatan Polonya uyruklu turistler, bölgeye çağrılan başka bir otobüse aktarılarak Didim'e sevk edildi. Feci kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.