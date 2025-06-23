Turizm sezonu açıldı ancak turizm sezonu açıldı ancak turizm cinin yüzü bir türlü gülmedi. İktidarın uyguladığı düşük kur, yüksek faiz politikası nedeniyle turizm sektörü ciddi yara aldı.

CHP'nin Ticaret Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Necati Yağcı, sektörde yaşanan sıkıntıları SÖZCÜ'ye anlattı. Yağcı, Türkiye'deki bir haftalık paket tur fiyatlarını komşumuz Yunanistan ve Mısır ile karşılaştırdı.

"MISIR BİZDEN UCUZ"

Yağcı, “Turizmde fiyat avantajımı “Turizmde fiyat avantajımızı, rekabet gücümüzü kaybettik. Tekstilden, rekabet gücümüzü kaybettik. Tekstilden sonra turizmi de Mısır’a kaptırıyoruz. Mısır’la Türkiye arasında bir haftalık paket tur tatilinde bin 800 ila 2 bin 200 dolar fark oluştu. Mısır bizden daha ucuz. Yunanistan’la da 800 ile bin Euro arasında fark oluştu. Mısır bizden 2 bin 200 dolar daha ucuz olunca haliyle bizim turist Mısır'a gidiyor" ifadesini kullandı.

"YERLİ DE KAÇACAK"

Yerli turistlerin yaşadığı vize sıkıntısına da dikkat çeken CHP’li Yağcı, şu tespitlerde bulundu:

“Turizmci içeride yaşadığı maliyetleri fiyata yansıtamıyor. Fiyatı yüzde 20 artır yansıtamıyor. Fiyatı yüzde 20 artırdığınızda hep aynı Euro’yu ödeyerek tatil yapan Avrupalı turist şaşırıyor, sorguluyor. Turisti Mısır’a Yunanistan’a kaptırıyoruz. Schengen duvarı olmasa yerli turistimizi bile içeride tutamayacağız. Onlar da kaçacak.”