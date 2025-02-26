Muğla’nın Bodrum ilçesine sadece 5 mil uzaklıkta ve Lozan Antlaşması’na göre çivi dahi çakılması imkansız olan Keçi (Psemiros) Adası’nı imara açarak vatandaşlarını ve askeri birliği yerleştiren Yunanistan ada halkını doktorsuz bıraktı. Halk “Kalp cerrahı istemiyoruz pratisyen hekim olsun” derken çocuklu aileler adayı terk edip Kilimli’ye (Kalimnos) yerleşmeye başladı.

Konu ile Kilimli’deki (Kalimnos) daki yerel gazetelere açıklama yapan Psemiros Yurttaşlar Derneği Başkanı Michalis Arvithis , özellikle kış aylarında adanın sesiz sakin ve kaderine terk edilmesi ile birlikte birde doktorsuz olması yaşamı güçleştirdiğini söyledi.

"DEVLET BİZİ GÖRMEZDEN GELİYOR"

Arvithis denke üyelerinin çabalarına rağmen adadaki doktorsuzluk sorununun çözülemediğini belirterek "Pserimos'un her zaman bir doktora ihtiyacı vardı. Bu bizim daimi sorunumuzdur. Devlet maalesef bizi görmezden geliyor ve çözüm üretmiyor. Sesimizi duyurmaya çalışıyoruz” dedi.

"YAŞLILAR VE ÇOCUKLAR İÇİN DOKTORSUZLUK CİDDİ TEHLİKE ÇOCUKLU AİLELER ADAYI TERK EDİYOR"

Michalis Arvithis, adada bir doktor bulunmamasının , özellikle yaşlılar ve okula giden az sayıdaki çocuk olmak üzere bölge sakinleri için felaketle sonuçlanabileceğini belirterek

"Okulda üç-dört çocuğumuz var. Açık kalması için mücadele ettik, şimdi anne babalar doktor olmadığı için onları Kilimli -Kalimnos'a götürmeye başladılar. Adada ayrıca 85 yaşın üzerinde 10 vatandaşımız bulunuyor” dedi.

"KALP CERRAHI İSTEMİYORUZPRATİSYEN HEKİM YETERLİ"

Dernek Başkanı Arvithis “Kalp cerrahı istemiyoruz, pratisyen hekim olsun yeterli. Önemli olan hastanın tanısını koyacak ve acil servise haber verecek birinin olması yeterli” dedi.

Yunanistan Lozan Antlaşması’na göre çivi dahi çakılması yasak olan adayı imara açmış ve ağır silahlarla donatılmış askeri birliği yerleştirmişti.

"YUNAN HASTALAR ÇAREYİ BODRUM’DA ARIYOR"

Bodrum’a komşu İstanköy (Kos), Leros, Kilimli (Kalimnos) ve Patmos adalarında yaşayan Yunan vatandaşlarından ciddi rahatsızlığı olanların önemli bölümü tedavi için Bodrum Devlet Hastanesi ile kent deki özel hastaneleri tercih ediyor.

İki ay öncede Antalya’nın Kaş ilçesine 1800 metre uzaklıktaki Kızılhisarlı (Meis) Adası’nda kolu kırılan bir kız çocuğu, doktorsuzluk nedeniyle Kaş ve sonra Antalya’ya nakledilmiş üniversite hastanesinde sağlığına kavuşmuştu.