Yunanistan’ın turistik Skiathos Adası’nda meydana gelen olayda plajın hemen yanındaki havalimanına inen uçakların çıkardığı türbülansı izlemek ve fotoğraf çektirmek isteyen turistler ölümle burun buruna geliyor. Bazı turistler türbülans nedeni ile denize sürüklenirken son olarak bir Alman turist bir uçağın kalkışını yakından izlemek isterken, türbülansın yarattığı hava akımı ile sürüklenerek ağır yaralandı.

HAVALANI İLE PLAJ ARASI 20 METRE

Plajın 20 metre uzağındaki havalimanına inen uçakların iniş ve kalkışları sırasında ilginç anı fotoğraflamak ve yakından izlemek isteyen bazı turistler ortaya çıkan türbülansın hava akımı ile denize sürükleniyor, yaralanıyor.

Yetkililerin tüm uyarılarına rağmen “ölümcül meraklarından” vazgeçmeyen turistler bugün bir olaya daha tanık oldu.

İKİ ALMAN TURİST YARALANDI

Skiathoslife.gr sitesinin haberine göre, bu sabah saatlerinde meydana gelen olayda Skiathos havalimanının dışındaki bölgede kalkış yapan bir uçağın fotoğrafını çekmek ve yakından izlemek isteyen bir grup turist arasında bulunan iki genç Alman kadın turist hava akımı nedeniyle bulundukları yerden havalanıp 10 metre ileriye düştüler. Bazı turistler ise oldukları yere yıkılarak hafif yaralandılar. Skiathos sağlık merkezine kaldırılan Alman kadın turistlerden birinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Skiathos Havalimanı’nda uçaklar insanların 5-10 metre üzerinden piste inerken büyük tedirginlik yaşanıyor. Pistin plaja sadece 15-20 metre mesafede olduğu belirtildi. Bu nedenle havalimanının bulunduğu bölgenin birçok yerinde “Uçakların iniş ve kalkışlarında dikkatli olun bölgeye yanaşmayın” uyarı levhaları konulduğu buna rağmen birçok turistin inen uçağın yakınından fotoğraf çekebilmek için tehlikeyi göze aldığı belirtildi. 2019 yılında aynı şekilde 12 yaşındaki turist bir çocuk uçağın yarattığı hava türbülansı nedeniyle 30 metre uçtuktan sonra denize düşmüş ağır yaralanmıştı.