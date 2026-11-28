Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, söz konusu trenin 2026-2027 kış sezonu seferlerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Trenin 26 Aralık'ta yeni sezondaki ilk seferini gerçekleştireceğini bildiren Uraloğlu, "Turistik Erzurum-Kars Bölgesel Trenimizin yeni sezon biletlerini bugün yolcularımızın erişimine açıyoruz. Seferlerimiz 7 Şubat 2027'ye kadar devam edecek. Yolcularımıza Doğu Anadolu'nun kış manzaraları eşliğinde unutulmaz bir demir yolu yolculuğu sunacağız" değerlendirmesinde bulundu.

ERZURUM VE KARS ARASINDA 14 SEFER DÜZENLENECEK

Uraloğlu, trenin yeni sezonda hafta sonları karşılıklı sefer yapacağına işaret ederek, "Erzurum-Kars ve Kars-Erzurum güzergahlarında 14 sefer gerçekleştirilecek. Erzurum'dan Kars'a seferlerimiz 26 Aralık ile 6 Şubat 2027 tarihlerinde cumartesi günleri saat 13.25'te başlayacak. Kars'tan Erzurum'a 27 Aralık ile 7 Şubat 2027 tarihlerinde pazar günleri saat 09.30'da hareket edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

BİLETLER TCDD TAŞIMACILIK E-BİLET SİSTEMİNDEN TEMİN EDİLEBİLECEK

Uraloğlu, yolcuların biletlerini TCDD Taşımacılık e-bilet sistemi üzerinden temin edebileceklerini belirtti.

Trenle yolculara Doğu Anadolu'nun kış manzaralarını keşfetme imkanı sunmayı ve bölgenin turizm hareketliliğine katkı sağlamayı hedeflediklerini bildiren Bakan Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Turistik Erzurum-Kars Bölgesel Treni, seferlerine ilk kez 2023'te başladı. 2023'ten bu yana düzenlediğimiz seferlerde 14 bin 550 yolcumuzu ağırladık. Doğu Anadolu'nun doğal güzelliklerini demir yoluyla keşfetme imkanı sunduğumuz trenimizle yeni sezonda da yolcularımıza keyifli bir seyahat deneyimi yaşatacağız" dedi.