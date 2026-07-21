Bir ihbarı değerlendiren Kuşadası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Türkmen Mahallesi Ünlü Sokak’ta bulunan bir apartmanın 4. katındaki çöp eve yönelik kapsamlı bir temizlik çalışması gerçekleştirdi. Gelen ihbar üzerine başlatılan çalışmada 10 personel görev aldı.

2.3 TON ÇÖP TEMİZLENDİ

Ekiplerin titizlikle yürüttüğü çalışma sonucunda evden yaklaşık 2,3 ton çöp ve çeşitli atık tahliye edildi. Çevre ve halk sağlığını tehdit eden atıklar belediye ekiplerince uygun şekilde bertaraf edilirken, bina ve çevresinde gerekli hijyen önlemleri de alındı.

Temizlik çalışmasının güvenli bir şekilde yürütülmesi amacıyla Zabıta Müdürlüğü ekipleri de bölgede görev yaptı. Yol güvenliğini sağlamak için çalışma alanı güvenlik şeritleriyle çevrilirken, vatandaşların alternatif güzergâhları kullanmaları sağlandı.