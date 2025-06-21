Muğla’nın Bodrum ilçesinde yaz aylarında artan deniz trafiği ve yaşanan kazaların önüne geçmek amacıyla önemli bir önlem hayata geçirildi. Bodrum Bölge Liman Başkanlığı tarafından yapılan duyuruda, özellikle yoğun ziyaretçi alan koylarda sürat tekneleri ve zodyak botlar için hız sınırlaması uygulamasına geçildiği belirtildi.

6 MİL HIZ SINIRI GETİRİLDİ

Bodrum Yarımadası’nın en çok tercih edilen koylarında, can ve mal güvenliğini tehdit eden aşırı hız kaynaklı deniz kazalarının önlenmesi amacıyla Limanlar Yönetmeliği uyarınca 6 deniz mili hız sınırı getirildi.

HIZ SINIRINA UYMAYANLARA PARA CEZASI VAR

Bodrum Bölge Liman Başkanlığı’nın resmi açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Bodrum Yarımadası’nda birçok gezi, spor ve eğlence amaçlı tekne ve yatın uğrak yeri olan Türkbükü Koyu, Cennet Koyu, Gündoğan Koyu, Bodrum Merkez Liman girişi, Kumbahçe Mevkisi, Adaboğazı Mevkisi, Pabuç Koyu ve Orak Adası gibi bölgelerde; deniz trafiğinde kazaların yaşanmaması, denizden yararlanan yerli ve yabancı turistlerin güvenliğinin sağlanması amacıyla emniyetli hız sınırı uygulaması başlatılmıştır. Bu kapsamda tüm deniz araçlarının, yakınından geçen gemi ve teknelerin faaliyetlerine engel olmayacak şekilde, azami saatte 6 deniz mili hızla seyretmeleri zorunlu kılınmıştır. Hız sınırına uymayanlara Limanlar Kanunu kapsamında idari para cezası uygulanacaktır.”