Muğla’nın Bodrum ilçesine bağlı Torba Mahallesi ile Gölköy Mahallesi arasında ölüm yolu haline gelen Demir Mevkii’nde bugün öğle saatlerinde Gölköy istikametinden gelen Ayhan D. ‘nin kullandığı 48 RZ 252 plakalı beton mikseri (Kamyonu) ile Bodrum istikametinden gelen B.K. yönetimindeki 48 CAY 10 plakalı hafriyat kamyonu yağış nedeniyle direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu çarpıştı. Kaza anında Ayhan D.’nin kullandığı beton mikseri önünde seyir haline de olan Erman Karadaş’ın kullandığı 06 EBE 014 plakalı kamyonete çarptı. Karadaş kamyoneti ile şarampole yuvarlandı.

SÜRÜCÜ AYAĞI KIRILDI SIKIŞTI İLK YARDIMI ARKADAŞLARI YAPTI

Beton mikseri sürücüsü Ayhan D. Ye ilk yardımı şantiye arkadaşları yaptı. Ayağı kırık olan Ayhan D. Ambulansa alınarak tedavi için Bodrum Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

KAZAYI SÖZCÜ’YE ANLATTI

Kamyonet sürücüsü Erman Karadaş kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Kazayı SÖZCÜ’ye anlattı. Karadaş “Ben şantiyeden çıktım Bodrum’a giderken arkadan gelen kamyon bana çarptı sonra karşıdan gelen kamyonla çarpıştı, hala kazanın etkisi altındayım, bende fazla bir şey yok” diye konuştu.

Bodrum ve Gölköy istikametinde kaza nedeniyle uzun araç kuyrukları oluşturdu. Turistik karayolu yaklaşık bir saat trafiğe kapatıldı. Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.