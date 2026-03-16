Turizm sezonunun hareketlenmesiyle birlikte Türkiye’nin popüler destinasyonlarında da canlılık yeniden hissedilmeye başladı. Karadeniz’in önemli turizm merkezlerinden Bartın’ın Amasra ilçesi, 2026 sezonunun ilk Rus turist kafilesini ağırlayarak güne yoğun bir hareketlilikle başladı.

Rusya’dan yola çıkan ve 819 yolcu ile 456 mürettebat taşıyan Astoria Grande adlı kruvaziyer gemisi, iki gün süren Yunanistan rotasının ardından sabah saatlerinde Amasra Limanı’na demir attı.

193 metre uzunluğunda ve 30 metre genişliğinde olan dev gemideki yolcular, limandaki işlemlerin tamamlanmasının ardından ilçeyi keşfetmek üzere karaya çıktı.

TURİSTLERİN ROTASINDA AMASRA VE SAFRANBOLU VAR

Amasra’ya gelen Rus turistler, ilk olarak ilçenin tarihi sokaklarını, sahilini ve turistik noktalarını gezmeye başladı. Program kapsamında turistler yalnızca Amasra ile sınırlı kalmayacak.

Ziyaretçiler, UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde bulunan Safranbolu’ya giderek bölgenin tarihi konaklarını ve kültürel mirasını da yakından görme fırsatı bulacak. Tur programını tamamlayan kafile, akşam saatlerinde limandan ayrılarak yeniden Rusya’nın Soçi kentine doğru yola çıkacak.

KRUVAZİYER TURİZMİNDE DİKKAT ÇEKEN ARTIŞ

Amasra, son yıllarda kruvaziyer turizmiyle Karadeniz’in öne çıkan destinasyonlarından biri haline geldi. 2 Ocak’ta yaşanan şiddetli fırtına nedeniyle bir gemi limana yanaşamayıp İstanbul’a yönlendirilmiş olsa da, 2026 sezonu için beklentiler oldukça yüksek.

Ağustos 2022’den bu yana ilçeye toplam 91 kruvaziyer seferi düzenlendi. Bu süreçte Amasra, 116 bin 280 Rus turisti ağırlayarak önemli bir ziyaretçi sayısına ulaştı.

NÜFUSUNUN 10 KATI TURİST AĞIRLADI

2025 verilerine göre yaklaşık 13 bin 705 kişilik nüfusa sahip olan Amasra, yalnızca Rus turistler üzerinden bile nüfusunun yaklaşık 10 katı kadar ziyaretçi ağırladı.

Diğer ülkelerden gelen turistler de hesaba katıldığında ilçedeki turizm hareketliliğinin çok daha yüksek seviyelere ulaştığı belirtiliyor. Yetkililer, 2026 yılı sonuna kadar Amasra Limanı’na 30 kruvaziyer seferi daha yapılmasının planlandığını ifade ediyor.