Avrupa Birliği'ne üye Latviya, Bulgaristan, Estonya, Litvanya, Polonya, Romanya ve Slovakya sınır bölgelerinde turizmin ciddi şekilde daraldığını belirterek Avrupa Komisyonu'na ortak çağrıda bulundu. Politico'nun ulaştığı ortak mektupta, jeopolitik gelişmeler ve artan güvenlik endişeleri nedeniyle ziyaretçi sayılarında belirgin düşüş yaşandığı ifade edildi.

Mektupta, turist sayısındaki gerilemenin özellikle sınır bölgelerindeki oteller, restoranlar ve diğer turizm işletmelerini ekonomik açıdan zor durumda bıraktığı vurgulandı. Yedi ülke, bölgesel ekonominin yeniden canlandırılması için Avrupa Komisyonu'ndan ek destek ve yeni önlemler talep etti.

RUS TURİST SAYISINDAKİ DÜŞÜŞ ETKİLİ OLDU

Haberde, Rusya ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkilerin bozulmasının ardından birçok Doğu Avrupa ülkesinin Rus vatandaşlarına yönelik vize kurallarını sıkılaştırdığı hatırlatıldı. Bu değişikliğin, geçmişte büyük ölçüde Rus turistlere bağlı olan destinasyonlarda ziyaretçi sayısının önemli ölçüde azalmasına yol açtığı aktarıldı.

TURİSTLERİN YENİ ROTASI KUZEY AVRUPA

Öte yandan, Güney Avrupa'da son yıllarda etkisini artıran aşırı sıcak hava dalgalarının tatil tercihlerini değiştirdiği belirtildi. Artan sıcaklıklar nedeniyle bazı turistlerin Baltık ülkeleri ile Kuzey Avrupa'yı daha serin ve alternatif tatil destinasyonları olarak tercih etmeye başladığı kaydedildi.