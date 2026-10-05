Sivas’ta turizm hareketliliği son yıllarda belirgin şekilde arttı. Ulaşım imkanlarının gelişmesi ve tarihi-kültürel alanlarda yapılan çalışmaların etkisiyle kente gelen turistlerin konaklama sayısı da yükseldi.

2024 yılında 485 bin olan gecelik konaklama sayısı, 2025’te 501 bin 939’a ulaşırken 9 ay içerisind bu sayı yüzde 50 seviyesinde arttı.

TARİHİ MEKANLAR TURİSTLERİN İLGİ ODAĞI OLDU

Sivas’a düzenlenen turların artmasıyla birlikte kentin tarihi noktalarında da hareketlilik yaşanıyor. Çifte Minareli Medrese, Gök Medrese, Kongre Binası, Divriği Ulu Camii ve Sivas Kalesi, ziyaretçilerin en fazla ilgi gösterdiği noktalar arasında bulunuyor.

İstanbul, Ankara ve çevre illerde düzenlenen turlar kapsamında kente gelen ziyaretçiler, tarihi yapıları gezerken Sivas’ın yöresel lezzetlerini de deneyimliyor.

MEMLEKETİNE YILLAR SONRA GELENLER DE VAR

Sivas’ın turizm hareketliliğinde kent dışında yaşayan Sivaslıların ziyaretleri de dikkat çekiyor. Yıllar sonra memleketini ziyaret eden bazı kişiler, çocuklarıyla birlikte kentin tarihi noktalarını gezme fırsatı buluyor.

Sivas’ın tarihi yapıları, müzeleri, yöresel mutfağı ve kültürel mirasıyla son dönemde günübirlik gezilerin yanı sıra konaklamalı turların da rotasına daha fazla girdiği görülüyor.