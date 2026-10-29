Hırvatistan’ın Livade ve Motovun çevresindeki ormanlık alanlar, dış görünüşü itibarıyla böbrek taşını andıran beyaz trüf mantarına ev sahipliği yapıyor.

Bölgede yetişen bu mantar türü, hem gastronomi dünyasındaki yeri hem de kilogramı 278 bin lirayı bulan fiyat yapısıyla bölgeye gelen ziyaretçilerin odak noktası haline geliyor.

KURAKLIK REKOLTEYİ ETKİLEDİ

Ekim ve kasım aylarında en yoğun dönemini yaşayan trüf sezonu, bu yıl iklim koşullarının etkisi altında geçiyor.

Bölgede etkili olan yüksek sıcaklıklar ve yetersiz yağış nedeniyle iri boyutlu mantar rekoltesinde düşüş gözlemleniyor. Büyük örneklerin azalmasıyla birlikte, pazarda ve fuarlarda mantarın değerinde artış yaşanıyor.

EĞİTİMLİ KÖPEKLERLE ARAMA TURLARI YAPILIYOR

Toprak altında gizlenen mantarların tespiti için keskin koku alma yeteneğine sahip eğitimli köpeklerden faydalanılıyor.

Slavonski Brod ve Rijeka gibi farklı şehirlerin yanı sıra yurt dışından gelen turistler de rehberler eşliğinde ormanlık alanlardaki arama faaliyetlerine katılarak bu süreci yerinde gözlemliyor.