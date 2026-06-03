Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'deki turistik bir mahallede yer alan Flourish Stay otelinde çarşamba bir yangın faciası meydana geldi.

Son yılların en büyük felaketlerinden biri olan bu olayda en az 21 kişi yaşamını yitirdi. Delhi Polisi arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ve 40'tan fazla yaralının hastanelere kaldırıldığını duyurdu.

Hayatını kaybedenlerin bazılarının tıbbi tedavi amacıyla şehre gelen Afrika ülkelerinden ziyaretçiler olduğu açıklandı.

MODİ AÇIKLAMA YAPTI

Alevler ancak 8 itfaiye aracının müdahalesiyle kontrol altına alındı. Delhi Polisi resmi açıklamasında "Bu trajik olayda 21 kişinin hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle bildiriyoruz. Etkilenen herkese mümkün olan her türlü desteğin verilmesi amacıyla ilgili tüm kurumlarımız şu anda olay yerinde aktif şekilde görev yapmaktadır" dedi.

Başbakan Narendra Modi de bu olayı büyük bir trajedi olarak nitelendirdi. Başbakanlık ofisi sosyal medya üzerinden yayınladığı taziye mesajında "Sevdiklerini kaybeden tüm insanlara en derin taziyelerimi iletiyorum" denildi.

SEBEBİ KISA DEVRE Mİ?

Yangının kesin çıkış nedeni henüz netlik kazanmadı. Ancak ülkede bakımı yapılmayan kablolar yüzünden meydana gelen kısa devreler bu tür felaketlerin en büyük sebebi olarak biliniyor.

Hindistan genelinde yangın söndürme ekipmanlarının eksikliği ve güvenlik yönetmeliklerinin sürekli göz ardı edilmesi nedeniyle bu tarz bina yangınlarına sıklıkla rastlanıyor.

Benzer şekilde geçtiğimiz mart ayında ülkenin doğusundaki bir devlet hastanesinde çıkan yangın sonucunda durumu kritik olan en az 10 hasta hayatını kaybetmişti.

Yetkililer bu son felaketle ilgili soruşturma başlattı.