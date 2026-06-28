Bodrum’da pandemi sonrası değişen turizm alışkanlıkları, tarım alanlarını yeni bir cazibe merkezine dönüştürdü. İstanbul’daki işini bırakıp bölgeye yerleşen Kerem San’ın kurduğu yaban mersini tesisi, artık sadece bir üretim alanı değil; turistlerin akın ettiği bir deneyim noktası haline geldi.

Yaz tatili için bölgeye gelen ziyaretçiler, deniz ve sahil rotaları yerine Koru Mahallesi’ndeki bahçelere yöneliyor. Ellerine aldıkları sepetlerle yaban mersini toplayan turistler, meyveyi dalından yeme deneyimiyle farklı bir turizm modeli yaşıyor.

TARIM TURİZMİN YENİ GÖZDESİ

Kerem San’ın kurduğu tesis, tarımsal üretim ile turizmi bir araya getirerek bölgede dikkat çeken bir model oluşturdu. Özellikle Bodrum ve Milas çevresinden gelen ziyaretçiler, bahçede hem vakit geçiriyor hem de ürün hasadına katılıyor. Bu deneyim, geleneksel tatil anlayışının dışında, doğrudan üretimin içine dahil olunan yeni bir turizm yaklaşımına dönüşmüş durumda.

“BÖLGEDE HİÇ YOK”

Yaban mersininin bölgede daha önce hiç yetiştirilmediğini vurgulayan Kerem San, "Bu arazilerde katma değerli neler yapabileceğimizi düşünerek yola çıktık. Her tarafta buğday, mısır tarlaları vardı. Bizim tarlamızda da senelerce buğday ve mısır üretilmiş, senelerce kiralanmış. Biz de hem ihracat potansiyeli olan hem iç pazarda kıymetli bir ürün olan ve de büyüme pazarı da giderecek artacak olduğuna inandığımız yaban mersini üretmeye karar verdik. Yaban mersini bu bölgede hiç yok ve üretilmemiş. Buranın toprağı da yaban mersini üretimine uygun değil. Hatta suyumuz da uygun değil. Biz de topraksız tarım şeklinde saksılar içerisinde kendi özel karışımımızla yetiştiriyoruz. Suyumuzu ters ozmos siteminden geçirip iyice temizleyip ondan sonra gübreleyerek veriyoruz. Akıllı bir otomasyon sistemimiz var. Biz buradan bitkilere verilecek olan su ve gübreyi damla sistemiyle ulaştırıyoruz" ifadelerini kullandı.

AKILLI TARIMLA VERİM ARTTI

Yaklaşık 16 bin saksı üzerinde üretim yapılan tesiste verim, yıllar içinde kademeli olarak artış gösterdi. Saksı başına 1 kilogramla başlayan üretim, zamanla 1,5–2 kilograma ulaştı. Açık alanda üretim yapılması nedeniyle hava koşulları zaman zaman risk oluştururken, yıllık toplam üretim 20 ila 30 ton arasında değişiyor.

“20-30 TON ARASINDA REKOLTEMİZ OLUYOR”

Kerem San, üretim kapasitesini şu sözlerle anlattı: "Yaban mersinini 1 yaşında aldık. Sonra geliştikçe saksı içerisinde büyüdükçe rekoltesi de ona bağlı olarak artıyor. İlk etapta yarım kilo verdi, sonra sırasıyla 1, 1,5-2 kiloları görmeye başladı. Açıkta yetiştiricilik yapıyoruz. Bunun da kendine göre birtakım riskleri var. Zaman zaman aşırı yağmurlar oluyor, aşırı soğuklar oluyor. Bütün bunlara rağmen ortalama saksı başı 1,5-2 kilogram görüyoruz, önümüzdeki seneler de her şey iyi giderse belki 3-4 kiloları inşallah görme ihtimalimiz var. Burası 43 dönüm, yaklaşık 32 dönüm alanda yetiştiricilik yapıyoruz. Yaklaşık 16 bin saksımız var. 20 ila 30 ton arasında bir rekoltemiz oluyor. Zor bir kış olursa daha az, uygun bir kış olursa daha fazla verim oluyor."

TURİSTLER HASADA KATILIYOR

Bölgeye gelen ziyaretçiler sadece izleyici değil, aynı zamanda üretimin aktif bir parçası oluyor. Sepetlerini alan turistler bahçeye girerek yaban mersini topluyor, meyveyi dalından tüketiyor. Bu yönüyle tesis, klasik turizm anlayışının ötesinde “deneyim odaklı tarım turizmi” modeliyle öne çıkıyor.

“KEYİFLİ BİR DENEYİM OLDU”

Ailesiyle birlikte bahçeyi ziyaret eden Nehir Öztürk (19), deneyimini "Keyifli bir deneyim oldu. Gelip kendiniz toplayabiliyorsunuz. Olabildiğince tüketmeye çalışıyorum. Direkt dalından hem toplayıp hem de yiyebiliyorsunuz" sözleriyle anlattı.