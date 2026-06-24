

Avrupa Birliği'nin en yüksek refah seviyesine sahip ülkelerinden biri olan Lüksemburg, turizm ve ulaşım dünyasında ezber bozan bir hamleye imza attı.

Ülke genelinde toplu taşımanın hem yerel halk hem de yabancı turistler için tamamen ücretsiz hale getirilmesiyle Lüksemburg, bu alanda dünyada bir ilke öncülük ediyor. Benzer bir uygulamayı sadece kendi vatandaşlarına sunan Malta’nın aksine, Lüksemburg sınırları içerisindeki herkes hiçbir bilet ücreti ödemeden özgürce seyahat edebiliyor.

Lüksemburg yönetimi, bu radikal adımı sadece şehir içi trafiği rahatlatmak için değil, aynı zamanda ülkeyi dünya genelindeki gezginler için bir cazibe merkezi haline getirmek amacıyla attı.

DEMİRYOLU ULAŞIMINDA TARİHİ REKOR

Seyahat platformu Travel Off Path'in aktardığı verilere göre, bu yenilikçi girişim şimdiden meyvelerini vermeye başladı. Ücretsiz ulaşım hamlesinin ardından, 2025 yılında demiryolu yolcu trafiğinde tarihi bir zirveye ulaşıldı. Geçmişte "aşırı pahalı bir ülke" imajı nedeniyle gezginlerin rotasından çıkan bu şirin Avrupa ülkesi, şimdilerde ücretsiz ulaşım avantajıyla turist akınına uğruyor. Ziyaretçiler; antik mimarinin ihtişamını, lüks kaleleri ve büyüleyici kanyonları bütçelerini zorlamadan keşfetmenin tadını çıkarıyor.

GÜNLÜK HARCAMALAR AVRUPA STANDARTLARINDA

Ülkedeki genel fiyat politikası incelendiğinde, kahve, yerel bira veya geleneksel Alman sosisleri gibi günlük yeme-içme harcamalarının tamamen standart Avrupa seviyesinde olduğu görülüyor. Gezginlerin lüks İtalyan butiklerinden alışveriş yapma gibi bir amacı olmadığı sürece, Lüksemburg’da düşük bütçeli bir tatil yapmak artık bir hayal değil. Ücretsiz toplu taşıma desteği, genel seyahat bütçesinde çok ciddi bir tasarruf sağlarken, bu gizli kalmış Avrupa cennetini herkes için ulaşılabilir kılıyor.