Plajları, berrak denizi, beyaz evleri ve tarihi merkeziyle turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Vieste’de çok sayıda mülk kısa süreli turistik konaklamaya ayrıldı. Yerel halk ise özellikle yaz sezonunda artan turist talebinin ardından kalıcı kiralık ev bulmakta güçlük yaşadıklarını ifade ediyor.

TURİSTLERE YER AÇMAK İÇİN EVLERDEN ÇIKARILDIKLARINI SÖYLÜYORLAR

Vieste’de yaşayan bazı kişiler, mülk sahiplerinin evlerini uzun süreli kiralamak yerine turistlere kısa süreli olarak vermeyi tercih ettiğini belirtiyor. Bir kasaba sakini, “Artık burada yaşamak imkânsız, turistlere yer açmak için sakinler evlerinden çıkarılıyor” sözleriyle yaşanan durumu anlattı. Kiralık olarak kalan dairelerin fiyatlarının da yükseldiği belirtilirken yerel halk yetkililerden önlem alınmasını talep ediyor.

YIL BOYUNCA KİRALIK EV BULMAK NEDEN ZORLAŞTI?

Kasaba sakinlerinden Daniel, Vieste’de yıl boyunca kiralanabilecek konut bulmanın giderek zorlaştığını ve konut stokunun önemli bölümünün kısa süreli turistik kiralamalara yöneldiğini söyledi. Turizm sezonunda konaklama talebinin yükselmesiyle ev sahipleri mülklerini yerel halka uzun süreli kiralamak yerine turistlere kısa sürelerle vermeyi tercih ediyor.

YAZ AYLARINDA TALEP DAHA DA ARTIYOR

Ekonomisi büyük ölçüde turizme bağlı olan Vieste’de sorun özellikle yaz döneminde belirginleşiyor. Turist sayısının artmasıyla kısa süreli konaklama talebi yükselirken mülk sahipleri bu kiralama modelinden daha fazla gelir elde edebiliyor. Bu durum, şehirde çalışmak ve yıl boyunca yaşamak için kalıcı konuta ihtiyaç duyan kişilerin kiralık ev seçeneklerini azaltıyor.

SORUN SADECE YÜKSEK KİRALAR DEĞİL

Yerel halkın aktardığına göre konut sorunu yalnızca kira fiyatlarındaki artıştan kaynaklanmıyor. Uzun süreli kiralamaya sunulan evlerin sayısındaki azalma nedeniyle bir yıl boyunca aynı evde kalabilecek kiracıların konut bulması da güçleşti. Kasaba sakinleri, benzer sorunların yaşandığı diğer İtalyan şehirlerinde olduğu gibi Vieste’de de yetkililerin düzenleme yapmasını istiyor.

Puglia’nın önemli turizm merkezlerinden Vieste; plajları, berrak suları, dar sokakları, küçük meydanları ve beyaz evleriyle tanınıyor. Turistlerin yoğun olarak ziyaret ettiği kasabada kısa süreli konaklama seçenekleri artarken yıl boyunca burada yaşayanların konut ihtiyacı tartışmanın merkezinde yer alıyor.