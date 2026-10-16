Bir zamanlar huzurun ve doğal güzelliklerin simgesi olan tarihi İngiliz köyü Bibury, kitlesel turizmin yarattığı tahribatla mücadele ediyor. Gloucestershire’da yer alan ve "dünyanın en güzel köyü" unvanıyla tanınan yerleşim yeri, ziyaretçilerin kural tanımaz hareketlerinden bıkan yerel yönetimin aldığı yeni kararla gündemde. Turistlerin köy içinde serbestçe hareket edip çevreye zarar vermesini engellemek amacıyla bölgeye çitler çekilmeye başlandı.

600 KİŞİLİK KÖYE GÜNDE 20 BİN ZİYARETÇİ GELİYOR

Bibury, yıl boyunca yaklaşık 600 kişilik mütevazı bir nüfusa ev sahipliği yapıyor. Ancak sahip olduğu ün nedeniyle köye her gün 20.000’e yakın yabancı turist akın ediyor.

Yerel halkın sayısını katbekat aşan bu yoğun ziyaretçi akını, köyde büyük bir trafik sıkışıklığına ve günlük yaşamın durma noktasına gelmesine yol açıyor. Turistlerin yarattığı gürültü ve işgal boyutuna ulaşan varlığı nedeniyle, her yıl daha fazla yerli sakin evlerini terk ederek bölgeden taşınmak zorunda kalıyor.

COLN NEHRİ İÇİN RADİDAL KORUMA KARARI

Çit kararının arkasındaki en büyük nedenlerden biri ise köyün simgesi olan Coln Nehri'nde yaşanan çevre sorunları oldu. Turistlerin su yolunda kontrolsüzce kürek çekmesi ve nehri tahrip etmesi üzerine yerel yönetim harekete geçti.

Doğal manzarayı korumak ve ekolojik dengeye verilen zararı durdurmak isteyen yetkililer, kritik noktaları çitlerle kapatma yoluna gitti. Alınan bu sert önlemlerle, turistlerin köyün dokusuna zarar verecek eylemleri tamamen kısıtlanacak.