Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı 2026 yılı ikinci çeyrek turizm istatistiklerine göre, turizm geliri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,6 azalarak 15 milyar 865 milyon 339 bin dolar oldu. Aynı dönemde Türkiye'den çıkış yapan ziyaretçi sayısı yüzde 5,1 azalırken, turizm gideri yüzde 7,4 arttı.

Nisan-Haziran dönemini kapsayan ikinci çeyrekte turizm gelirinin 15 milyar 655 milyon 868 bin doları ziyaretçilerden, 209 milyon 471 bin doları ise transfer yolculardan elde edildi. Ziyaretçilerden sağlanan turizm gelirinin yüzde 15,6'sını yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşları oluşturdu.

Bu dönemde ziyaretçilerin yaptığı harcamaların 10 milyar 933 milyon 868 bin doları kişisel harcamalardan, 4 milyar 722 milyon doları ise paket tur harcamalarından oluştu.

ZİYARETÇİ SAYISI YÜZDE 5,1 GERİLEDİ

Türkiye'den çıkış yapan ziyaretçi sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,1 azalarak 15 milyon 581 bin 14 kişiye düştü. Bu ziyaretçilerin yüzde 16,2'sini, 2 milyon 527 bin 687 kişiyle yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşları oluşturdu.

İkinci çeyrekte Türkiye'de geceleme yapan ziyaretçilerin gecelik ortalama harcaması 113 dolar olurken, yurt dışında ikamet eden vatandaşların gecelik ortalama harcaması 79 dolar olarak hesaplandı.

Turizm gelirinin yüzde 30,2'sini paket tur harcamaları oluştururken, yeme içme harcamalarının payı yüzde 21, uluslararası ulaştırma harcamalarının payı yüzde 12,4, konaklama harcamalarının payı ise yüzde 11,3 oldu

Geçen yılın aynı dönemine göre paket tur harcamaları yüzde 5,5, uluslararası ulaştırma harcamaları yüzde 6,1 azalırken; konaklama harcamaları yüzde 11,7, yeme içme harcamaları ise yüzde 5,2 arttı.

ZİYARETÇİLERİN GELİŞ AMACI EN ÇOK GEZİ VE TATİL OLDU

Türkiye'ye gelen ziyaretçilerin yüzde 71,3'ü "gezi, eğlence, sportif ve kültürel faaliyetler" amacıyla ülkeye geldi. Bunu yüzde 16,6 ile "akraba ve arkadaş ziyareti", yüzde 6 ile "alışveriş" izledi. Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının ise yüzde 60,3'ü Türkiye'ye en çok "akraba ve arkadaş ziyareti" amacıyla geldi.

TURİZM GİDERİ YÜZDE 7,4 ARTTI

İkinci çeyrekte turizm gideri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,4 artarak 2 milyar 962 milyon 898 bin dolar oldu. Bunun 2 milyar 88 milyon 862 bin doları kişisel harcamalardan, 874 milyon 36 bin doları ise paket tur harcamalarından oluştu.

Aynı dönemde yurt dışını ziyaret eden Türk vatandaşı sayısı yüzde 16,5 artarak 3 milyon 434 bin 172 kişiye yükseldi. Bu kişilerin ortalama harcaması ise 863 dolar olarak gerçekleşti.